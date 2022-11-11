"Податок на Google": як міжнародні компанії поповнюють бюджет України

Техногіганти продовжують сплачувати ПДВ у бюджет України: за 2022 рік уже було сплачено 4,129 млрд грн.

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У державний бюджет надійшло 40 млн доларів або 1,5 млрд гривень від "податку на Google" — ПДВ, який із 2022 року мають платити великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Найбільші суми сплатили такі компанії як:

Google Commerce Limited;

Apple Distribution International Limited;

Google Ireland limited.

Депутат також додав, що за 2022 рік міжнародні компанії вже сплатили податок на додану вартість із операцій з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України в державний бюджет України 4,129 млрд грн.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його назвали законом про "податок на Facebook" або "податок на Google". Закон зобов'язує закордонні технологічні компанії, що надають послуги на території України, сплачувати ПДВ (20%). Ініціатором законопроєту став Данило Гетманцев, який розраховував, що податок допоможе Україні отримувати до 3 млрд грн.

Електронними послугами закон називає:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги онлайн.

Законодавці обіцяли, що ухвалення закону забезпечить рівні умови оподаткування для українських і міжнародних технологічних компаній. Проте реальними платниками податку стали не закордонні технологічні гіганти, наприклад, Facebook, Netflix, Youtube, Booking, Google, Amazon чи Apple, а українці, які користуються їхніми послугами. З 1 січня 2022 року всі користувачі цих сервісів стали платити за них на 20% більше.

Зазначимо, що першим надходженням від "податку на Google" в Україні став платіж на суму $305 тис. від еротичного сайту OnlyFans.