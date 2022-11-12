"Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии: где не будет света 12 ноября

Жесткие ограничения, которые необходимы для сбалансирования энергосистемы, коснутся жителей Киева и 8 областей.

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В субботу, 12 ноября, в нескольких регионах Украины ввели дополнительные аварийные отключения электроэнергии. Об этом предупредила пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

По данным оператора системы передачи энергии, в нескольких регионах Украины ввели дополнительные аварийные отключения электроэнергии для сбалансирования украинской энергосистемы.

Более жесткие ограничения, как предупреждают в "Укрэнерго", коснутся бытовых потребителей из Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областей.

"Повреждения, которые получила энергетическая инфраструктура во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей. Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений", — продолжили в пресс-службе национальной энергокомпании.

После сбалансирования энергосистемы в Киеве и еще 8 областях Украины продолжат действовать плановые отключения электроэнергии. Подытоживая, в "Укрэнерго" заявили, что в остальных регионах страны ограничения энергии в субботу не ожидаются.

[ + – ] 12 ноября в Украине будут действовать аварийные отключения электроэнергии

Отметим, что днем ранее "Укрэнерго" анонсировало плановые отключения электроэнергии на 12 ноября. В субботу, как сообщали в национальной энергокомпании, отключения света должны были проводиться в течение полных суток в Киеве и 7 областях Украины. На другие регионы страны плановые отключения электроэнергии не распространялись.

Также сообщалось, что в Украине могут ужесточиться аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК более жесткие ограничения для бытовых потребителей объяснили тем, что в зимний период растет уровень потребления энергии, что негативно сказывается на поврежденной энергосети.