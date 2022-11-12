"Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії: де не буде світла 12 листопада

Жорсткі обмеження, які необхідні для збалансування енергосистеми, торкнуться мешканців Києва та 8 областей.

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У суботу, 12 листопада, у кількох регіонах України запровадили додаткові аварійні відключення електроенергії. Про це попередила пресслужба національної енергокомпанії "Укренерго".

За даними оператора системи передачі енергії, у кількох регіонах України запровадили додаткові аварійні відключення електроенергії для збалансування української енергосистеми.

Жорсткіші обмеження, як попереджають в "Укренерго", торкнуться побутових споживачів із Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Сумської, Житомирської, Харківської, Полтавської та Донецької областей.

"Ушкодження, які отримала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, призвели до зростання навантаження на ту частину електромереж, яка працює. Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень і збільшення термінів ремонту, тому аварійні відключення запобігають необхідності застосування ще більших обсягів обмежень", — продовжили в пресслужбі національної енергокомпанії.

Після збалансування енергосистеми в Києві та ще 8 областях України продовжать діяти планові відключення електроенергії. Підсумовуючи, в "Укренерго" заявили, що в решті регіонів країни обмеження енергії в суботу не очікуються.

[ + – ] 12 листопада в Україні діятимуть аварійні відключення електроенергії

Зазначимо, що днем раніше "Укренерго" анонсувало планові відключення електроенергії на 12 листопада. У суботу, як повідомляли в національній енергокомпанії, відключення світла мали проводитися протягом повної доби в Києві та 7 областях України. На інші регіони країни планові відключення електроенергії не поширювалися.

Також повідомлялося, що в Україні можуть посилитися аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК жорсткіші обмеження для побутових споживачів пояснили тим, що в зимовий період зростає рівень споживання енергії, що негативно позначається на пошкодженій енергомережі.