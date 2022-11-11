Відключення світла 12 листопада: електрики не буде у семи областях України (список)

У суботу відключення проводитимуться в період з 00:00 до 24:00 години, тобто протягом повної доби. Аварійних відключень світла поки що не передбачається.

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У суботу, 12 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть у семи областях України. Про це компанія "Укренерго" повідомила у своїх соцмережах.

Як уточнюється, завтра світла згідно з графіками не буде у місті Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Відключення будуть проводитися в період з 00:00 до 24:00 години, тобто протягом повної доби.

При цьому аварійних відключень світла поки що не передбачається.

[ + – ] Відключення світла будуть у 7 областях України

У решті регіонів України обмеження електроенергії не буде.

"Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, видання "Дзеркало тижня" пише, що через російські атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України на країну чекає найскладніша зима за всі роки незалежності. За даними журналістів, станом на початок листопада окупанти завдали 103 ударів по великих енергооб'єктах, пошкодивши до 30% обладнання.

Раніше Фокус розповідав, що киянам повернуть 75% вартості генератора. Для повернення коштів потрібно заповнити заяву та надати пакет документів до районної адміністрації.