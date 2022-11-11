Отключения света 12 ноября: электричества не будет в семи областях Украины (список)

В субботу отключения будут проводиться в период с 00:00 до 24:00 часов, то есть в течение полных суток. Аварийных отключений света пока не предвидится.

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В субботу, 12 ноября, плановые отключения электроэнергии будут действовать в семи областях Украины. Об этом компания "Укрэнерго" сообщила в своих соцсетях.

Как уточняется, завтра света согласно графикам не будет в городе Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Отключения будут проводиться в период с 00:00 до 24:00 часов, то есть в течение полных суток.

При этом аварийных отключений света пока не предвидится.

[ + – ] Отключения света будут в 7 областях Украины

В остальных регионах Украины ограничения электроэнергии не будет.

"Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной", –– подчеркнули в компании.

Напомним, издание "Зеркало недели" пишет, что из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины страну ждет самая сложная зима за все годы независимости. По данным журналистов, по состоянию на начало ноября оккупанты нанесли 103 удара по крупным энергообъектам, повредив до 30% оборудования.

Ранее Фокус рассказывал, что киевлянам вернут 75% стоимости генератора. Для возвращения средств нужно заполнить заявление и предоставить пакет документов в районную администрацию.