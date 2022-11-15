Немецкий фонд выплатит украинцам в Польше больше 4 тысяч грн: как подать заявку

Рассчитывать на финансовую помощь могут украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, и еще не получавшие других пособий от каких-либо организаций.

Related video

Украинцы, бежавшие от войны с Россией в Польшу, могут рассчитывать на денежную помощь от немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe. Об этом сообщается на сайте фонда.

Так, украинцам в течение трех месяцев будут выплачивать по 700 злотых (около 5,6 тыс. грн) и по 600 злотых (4,8 тыс. грн) на каждого члена семьи.

Рассчитывать на финансовую помощь могут украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, и еще не получавшие других пособий от каких-либо организаций. Также гражданин Украины, претендующий на помощь, члены его семьи, не должны работать в Польше и получать другие доходы.

Еще заявитель на помощь от фонда Diakonie Katastrophenhilfe должен отвечать таким критериям:

быть матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;

быть многодетным отцом или матерью;

возраст от 65 лет;

быть беременной;

иметь члена семьи с особыми потребностями;

иметь члена семьи с хроническим или другим серьезным заболеванием.

Подать заявки для участия в программе на данный момент можно в шести городах Польши:

Вроцлав;

Гданьск;

Бельско-Бяла;

Оструда;

Битом;

Згеж.

Сколько зарабатывают украинцы в Польше

По данным на июль 2022 года, в Польше официально трудоустроились более 300 тыс. украинских беженцев. В некоторых случаях им предлагают минимальную зарплату, 3010 злотых (18 500 грн), а за вычетом налогов — 2167 злотых (13300 грн). Об этом говорится в статье Фокуса "На соседских хлебах. Как трудоустраиваются украинские беженцы в Польше".

Как ранее сообщали Фокусу украинцы, работающие в Польше, минимальная зарплата составляет 3010 злотых (18 500 грн), такую сумму обычно и предлагают украинцам. Налоги — 28%. То есть на руки можно получить 2167 злотых (13300 грн).

Напомним, Украина на выплаты внутренне перемещенным лицам уже израсходовала более 42 млрд грн. По информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 24 февраля в Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.