Німецький фонд виплатить українцям у Польщі понад 4 тисячі гривень: як подати заявку

Розраховувати на фінансову допомогу можуть українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та ще не отримували іншої допомоги від будь-яких організацій.

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Українці, які втекли від війни з Росією до Польщі, можуть розраховувати на грошову допомогу від німецького фонду Diakonie Katastrophenhilfe. Про це повідомляється на сайті фонду.

Так, українцям протягом трьох місяців виплачуватимуть по 700 злотих (близько 5,6 тис. грн) та по 600 злотих (4,8 тис. грн) на кожного члена сім'ї.

Розраховувати на фінансову допомогу можуть українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та ще не отримували іншої допомоги від будь-яких організацій. Також громадянин України, який претендує на допомогу, члени його родини, не повинні працювати у Польщі та отримувати інші доходи.

Ще заявник на допомогу від фонду Diakonie Katastrophenhilfe має відповідати таким критеріям:

бути матір'ю-одинаком або батьком-одинаком;

бути багатодітним батьком чи матір'ю;

вік від 65 років;

бути вагітною;

мати члена сім'ї з особливими потребами;

мати члена сім'ї з хронічним чи іншим серйозним захворюванням.

Подати заявки для участі у програмі на цей час можна у шести містах Польщі:

Вроцлав;

Гданськ;

Б'єльсько-Б'яла;

Оструда;

Битом;

Згеж.

Скільки заробляють українці у Польщі

За даними на липень 2022 року, у Польщі офіційно працевлаштувалися понад 300 тис. українських біженців. У деяких випадках їм пропонують мінімальну зарплату, 3010 злотих (18 500 грн), а за вирахуванням податків — 2167 злотих (13 300 грн). Про це йдеться у статті Фокусу "На сусідських хлібах. Як працевлаштовуються українські біженці у Польщі".

Як раніше повідомляли Фокусу українці, які працюють у Польщі, мінімальна зарплата становить 3010 злотих (18 500 грн), таку суму зазвичай пропонують українцям. Податки — 28%. Тобто на руки можна отримати 2167 злотих (13 300 грн).

Нагадаємо, Україна на виплати внутрішньо переміщеним особам вже витратила понад 42 млрд грн. За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 24 лютого в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.