Украина после войны: миллиардер пожертвовал круглую сумму на восстановление страны

Ожидается, что размер фонда может достигнуть от $25 млрд до $100 млрд.

Related video

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест инвестировал $500 млн в созданный им инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Об этом пишет издание ВВС.

Инвестиции бизнесмена будут направлены на развитие энергетической инфраструктуры Украины, в частности, в возобновляемую энергетику, и в телекоммуникации.

"Капитал будет доступен в тот момент, когда российские войска будут выведены с территории Украины", — рассказал миллиардер Эндрю Форрест.

С момента создания инвестиционного фонда в начале марта Форрест обсуждал план по инвестициям в Украину с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ожидается, что размер фонда может достигнуть от $25 млрд до $100 млрд.

Кто такой Эндрю Форрест?

Основатель Fortescue, одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире. По данным Forbes, его капитал оценивается в $17,6 млрд. Свою первую горнодобывающую компанию Anaconda Nickel (сейчас она называется Minara Resources) основал в 1994 году. Считается крупнейшим филантропом в истории Австралии — в 2019 году он пожертвовал стране 655 миллионов австралийских долларов на различные цели.

Также Форрест – крупный инвестор в водородные технологии.

Финансовый "Рамштайн" для Украины

На международной экспертной конференции по вопросам послевоенного восстановления Украины в Берлине, которая состоялась в октябре 2022 года, президент Владимир Зеленский заявил, что неотложные меры по быстрому восстановлению Украины после войны обойдутся примерно в 17 млрд. долларов. За эти деньги, по словам лидера государства, можно отремонтировать больницы, школы и важную инфраструктуру.

При этом, дефицит бюджета Украины в следующем году приблизится к 28 млрд долларов. Президент считает эту сумму неподъемной для Украины, но ресурс можно взять из замороженных российских активов.

"Нам нужна компенсация, и это справедливо. А значит нужен реальный, быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков от войны", – отметил он.

Напомним, что украинские власти хотят за 10 лет потратить 750 млрд долларов на послевоенное восстановление страны. Из этой суммы 30% должны быть частные инвестиции.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за возмещение ущерба Украине и выплату репараций. В принятом документе 193 странам рекомендуется вести международный реестр с данными о нанесенном российским вторжением ущербе.