Україна після війни: мільярдер пожертвував круглу суму на відновлення країни

Очікується, що розмір фонду може сягнути від $25 млрд до $100 млрд.

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Австралійський мільярдер Ендрю Форрест інвестував $500 млн у створений ним інвестиційний фонд відновлення України. Про це пише видання ВВС.

Інвестиції бізнесмена будуть спрямовані на розвиток енергетичної інфраструктури України, зокрема, у відновлювану енергетику й телекомунікації.

"Капітал буде доступний у той момент, коли російські війська будуть виведені з території України", — розповів мільярдер Ендрю Форрест.

Із моменту створення інвестиційного фонду на початку березня Форрест обговорював план щодо інвестицій в Україну з низкою світових лідерів, включаючи президента США Джо Байдена, тодішнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Очікується, що розмір фонду може сягнути від $25 млрд до $100 млрд.

Хто такий Ендрю Форрест?

Засновник Fortescue, однієї з найбільших гірничодобувних компаній у світі. За даними Forbes, його капітал оцінюється в $17,6 млрд. Свою першу гірничодобувну компанію Anaconda Nickel (зараз вона називається Minara Resources) заснував у 1994 році. Вважається найбільшим філантропом в історії Австралії — 2019 року він пожертвував країні 655 мільйонів австралійських доларів на різні цілі.

Також Форрест — великий інвестор у водневі технології.

Фінансовий "Рамштайн" для України

На міжнародній експертній конференції з питань повоєнного відновлення України в Берліні, що відбулася в жовтні 2022 року, президент Володимир Зеленський заявив, що невідкладні заходи щодо швидкого відновлення України після війни обійдуться приблизно в 17 млрд доларів. За ці гроші, за словами лідера держави, можна відремонтувати лікарні, школи та важливу інфраструктуру.

Водночас дефіцит бюджету України наступного року наблизиться до 28 млрд доларів. Президент вважає цю суму непідйомною для України, але ресурс можна взяти із заморожених російських активів.

"Нам потрібна компенсація, і це справедливо. А отже, потрібен реальний, швидкий законний механізм спрямування російських активів на відшкодування збитків від війни", — зазначив він.

Нагадаємо, що українська влада хоче за 10 років витратити 750 млрд доларів на післявоєнне відновлення країни. З цієї суми 30% мають бути приватні інвестиції.

Раніше Генасамблея ООН проголосувала за відшкодування збитків Україні та виплату репарацій. В ухваленому документі 193 країнам рекомендується вести міжнародний реєстр із даними про завдані російським вторгненням збитки.