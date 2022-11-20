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РФ находит лазейки: Британия импортировала нефти на более 200 млн фунтов, – The Times

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Согласно официальным данным, Соединенное королевство российской нефти не получало...

Россия переливает нефть из своих танкеров судам под иностранными флагами. Таким образом россиянам удается обходить запреты на поставки продукции.

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Несмотря на ограничения поставок нефти из России в Великобританию, Соединенное королевство импортировало продукции на сотни миллионов фунтов. Об этом сообщает The Times.

В России нашли лазейки в британских ограничениях на поставку нефтепродуктов. Российское судно "Манер III" с почти 200 000 баррелей нефти в трюмах в мае находилось в Средиземном море. После 5 дней в море танкер пристыковался к греческому судну Marinoula, которому перекачал всю нефть. Это заняло 36 часов. После этого греческий танкер отправился в британский Линкольншир. И 6 июня порт разгрузил 250 тысяч баррелей нефти.

Согласно официальным британским данным, Соединенное королевство не получало российской нефти в июне или июле. Поставка соответствовала британским протоколам, поскольку числилась как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии.

В издании подчеркивают, что данная ситуация — это только один из 39 зафиксированных случаев, когда в Британию "анонимно" попадала российская нефть.

Всего с марта в Великобританию прибыло нефти на общую сумму в 778 миллионов фунтов, из которых часть поступила в период с июня по июль. Такая ситуация стала возможной из-за особенностей работы Офиса национальной статистики. Британцы учитывают страну-отправителя, а не страну-производителя нефти. Также в издании отмечают, что запрет на импорт российской нефти в Британию вступит в силу с 5 декабря. Сейчас же компании несут лишь репутационные риски, кода импортируют российскую нефть.

Как РФ экспортирует нефть в обход ограничений?

Российские корабли с нефтью на борту выходят из российских портов. Затем они выключают транспондеры. В море они состыковываются с судами под иностранными флагами. После этого перекачивают им свою продукцию. При этом реальное количество подобных махинаций невозможно установить.

Напомним, в ЕС готовы ограничить цены на российскую нефть, однако предельную стоимость еще не определили.

Перед эмбарго на поставку нефти, российский экспорт достиг пятимесячного максимума.