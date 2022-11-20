РФ знаходить лазівки: Британія імпортувала нафти на понад 200 млн фунтів, – The Times

Росія переливає нафту з танкерів суднам під іноземними прапорами. Так росіянам вдається обходити заборони на постачання продукції.

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Попри обмеження постачання нафти з Росії до Великобританії, Сполучене королівство імпортувало продукції на сотні мільйонів фунтів. Про це повідомляє The Times.

У Росії знайшли лазівки у британських обмеженнях на постачання нафтопродуктів. Російське судно "Манер III" з майже 200 000 барелів нафти у трюмах у травні знаходилося у Середземному морі. Після 5 днів у морі танкер пристикувався до грецького судна Marinoula, якому перекачав усю нафту. Це зайняло 36 годин. Після цього грецький танкер вирушив до британського Лінкольншира. І 6 червня порт розвантажив 250 тисяч барелів нафти.

Згідно з офіційними британськими даними, Сполучене королівство не отримувало російської нафти в червні чи липні. Постачання відповідало британським протоколам, оскільки вважалося як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії.

У виданні наголошують, що ця ситуація — це лише один із 39 зафіксованих випадків, коли до Британії "анонімно" потрапляла російська нафта.

Всього з березня до Великобританії прибуло нафти на загальну суму 778 мільйонів фунтів, з яких частина надійшла в період з червня по липень. Така ситуація стала можливою через особливості роботи Офісу національної статистики. Британці враховують країну-відправника, а не країну-виробника нафти. Також у виданні зазначають, що заборона на імпорт російської нафти до Британії набуде чинності з 5 грудня. Зараз же компанії несуть лише репутаційні ризики, коли імпортують російську нафту.

Як РФ експортує нафту в обхід обмежень?

Російські кораблі з нафтою на борту виходять з російських портів. Потім вони вимикають транспондери у морі й зістикуються з суднами під іноземними прапорами. Після цього перекачують їм свою продукцію. Водночас реальну кількість подібних махінацій неможливо встановити.

Нагадаємо, в ЄС готові обмежити ціни на російську нафту, проте граничну вартість ще не визначили.

Перед ембарго на постачання нафти, російський експорт досяг п'ятимісячного максимуму.