Котельные на колесах: Киев запасается мобильными пунктами обогрева

Котельные предназначены для восьми районов столицы, оборудование с мощностью 0,6 МВт.

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Предприятие "Киевтеплоэнерго" хочет купить 35 дизельных транспортабельных котельных на случай перебоев в системе центрального отопления зимой. Об этом свидетельствуют данные в системе госзакупок Prozorro.

Котельные предназначены для восьми районов столицы, дополнительно к оборудованию коммунальное предприятие собирается купить разное количество установок. Известно, что транспортабельные котельные будут с мощностью 0,6 МВт. Продавцы могут подавать свои предложения до 25 ноября 2022 года, ожидаемая стоимость закупки — 217,7 млн грн.

Отметим, что это уже второй тендер, в рамках которого "Киевтеплоенерго" покупает мобильные котельные. По данным издания "Наші гроші", в октябре предприятию удалось купить 12 установок вместо 55 на общую сумму 59 млн грн. В частности, "Киевтеплоэнерго" подписало договор с киевским производителем "Укрэнергопром" на поставку транспортабельных котельных в комплекте с дизельным генератором. Оборудование предназначено для обогрева зданий, если в городе исчезнет центральное отопление.

Стоимость одной модульной установки составляет 4,9 млн грн.

Напомним, отопительный сезон 2022/2023 в Киеве стартовал 20 октября. На фоне возможных атак ВС РФ ракетами и дронами по критической инфраструктуре столицы, город на 10% увеличил численность аварийно-спасательных служб, а также приобрели дополнительную технику и материалы.

Кроме того, столичные власти решили компенсировать киевлянам часть затрат на покупку электрогенераторов. Так, объединения совладельцев многоквартирных домов смогут получить компенсацию в размере 75% от стоимости альтернативных источников энергоснабжения, закупленных на отопительный сезон 2022/2023.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ущерб энергетической сети и водоканала Киева от российских ракетных ударов составляет от сотен миллиардов до триллионов долларов.