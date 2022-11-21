Котельні на колесах: Київ запасається мобільними пунктами обігріву

Котельні призначені для восьми районів столиці, обладнання потужністю 0,6 МВт.

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Підприємство "Київтеплоенерго" хоче купити 35 дизельних транспортабельних котелень на випадок перебоїв у системі центрального опалення взимку. Про це свідчать дані в системі держзакупівель Prozorro.

Котельні призначені для восьми районів столиці, додатково до обладнання комунальне підприємство має намір купити різну кількість установок. Відомо, що транспортабельні котельні будуть потужністю 0,6 МВт. Продавці можуть подавати свої пропозиції до 25 листопада 2022 року, очікувана вартість закупівлі — 217,7 млн грн.

Зазначимо, що це вже другий тендер, у межах якого "Київтеплоенерго" купує мобільні котельні. За даними видання "Наші гроші", у жовтні підприємству вдалося купити 12 установок замість 55 на загальну суму 59 млн грн. Зокрема, "Київтеплоенерго" підписало договір із київським виробником "Укренергопром" на постачання транспортабельних котелень у комплекті з дизельним генератором. Устаткування призначене для обігріву будівель, якщо у місті зникне центральне опалення.

Вартість однієї модульної установки складає 4,9 млн грн.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2022/2023 у Києві стартував 20 жовтня. На тлі можливих атак ЗС РФ ракетами та дронами по критичній інфраструктурі столиці, місто на 10% збільшило чисельність аварійно-рятувальних служб, а також придбали додаткову техніку та матеріали.

Крім того, столична влада вирішила компенсувати киянам частину витрат на купівлю електрогенераторів. Так, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть отримати компенсацію у розмірі 75% вартості альтернативних джерел енергопостачання, закуплених на опалювальний сезон 2022/2023.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що збитки енергетичної мережі та водоканалу Києва від російських ракетних ударів становлять від сотень мільярдів до трильйонів доларів.