Блэкаут на неделю: жителей Прикарпатья ошибочно предупредили об отключении света

В "Прикарпатьеоблэнерго" также рассказали о причинах изменения графика отключений в течение дня и без предупреждения — все зависит от текущего состояния энергосистемы.

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"Прикарпатьеоблэнерго" разослало жителям Надворнянского района Ивано-Франковской области сообщения об отсутствии электроэнергии в течение целой недели, с 21 по 28 ноября. Однако позже оператор сообщил о сбое в программном обеспечении и ошибочной отправке пользователям смс-сообщений, передает местное издание "Галичина".

"Просим не ориентироваться на эту смс! Она разослана по ошибке, информация в ней не соответствует действительности", — успокоил и пресс-службе компании.

Почему отключают электричество без предупреждений?

Вместе с тем в "Прикарпатьеоблэнерго" пояснили, почему могут меняться графики отключений в течение дня и без предупреждений. Дело в том, что НЭК "Укрэнерго" каждый вечер анализируют показатели потребления электроэнергии в энергосистеме и предоставляют данные о величине нагрузки, которую прогнозируемо необходимо будет снять с сетей. Но на каждый час прогнозируют разную нагрузку, поэтому на каждый час присваиваются свои очереди отключений.

Кроме того в течение суток ситуация в энергосистеме может усложниться из-за похолодания и массового использования клиентами электрообогревателей, а предугадать все обстоятельства невозможно. Когда в "Укрэнерго" понимают что снятой нагрузки недостаточно, сотрудники звонят диспетчерам облэнерго и указывают, где и какую нагрузку снять чтобы не допустить длительных отключений.

"Поэтому в графики изменения вносятся экстренно и без предупреждений. Такие изменения – вынужденная реакция на состояние энергосистемы", — подчеркнули в "Прикарпатьеоблэнерго".

Важно

В Украине почти не осталось уцелевших ТЭС и гидростанций после обстрелов РФ, – "Укрэнерго"

Ранее сообщалось, что 21 ноября, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. По данным ДТЭК "Киевские электросети", экстренные отключения электроэнергии были введены распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Украине возможны длительные отключения электричества. В "Укрэнерго" отметили, что блэкаут возможен, однако даже полное отключение электроэнергии не будет означать "конец света".