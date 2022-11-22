Блекаут на тиждень: мешканців Прикарпаття помилково попередили про відключення світла

У "Прикарпаттяобленерго" також розповіли про причини зміни графіка відключень протягом дня та без попередження — все залежить від теперішнього стану енергосистеми.

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"Прикарпаттяобленерго" надіслало мешканцям Надвірнянського району Івано-Франківської області повідомлення про відсутність електроенергії протягом тижня, з 21 по 28 листопада. Однак пізніше оператор повідомив про збій у програмному забезпеченні та помилковому надсиланні користувачам смс-повідомлень, передає місцеве видання "Галичина".

"Просимо не орієнтуватися на цю смс! Вона розіслана помилково, інформація в ній не відповідає дійсності", — заспокоїв і пресслужбі компанії.

Чому відключають електрику без попереджень?

Водночас у "Прикарпаттяобленерго" пояснили, чому можуть змінюватися графіки відключень протягом дня та без попереджень. Річ у тому, що НЕК "Укренерго" щовечора аналізують показники споживання електроенергії в енергосистемі та надають дані про величину навантаження, яке прогнозовано необхідно буде зняти з мереж. Але на кожну годину прогнозують різне навантаження, тому на кожну годину надаються свої черги відключень.

Крім того, протягом доби ситуація в енергосистемі може ускладнитися через похолодання та масове використання клієнтами електрообігрівачів, а передбачити всі обставини неможливо. Коли в "Укренерго" розуміють, що знятого навантаження недостатньо, співробітники дзвонять диспетчерам обленерго та вказують, де і яке навантаження зняти, щоб не допустити тривалих відключень.

"Тому в графіки зміни вносяться екстрено і без попереджень. Такі зміни — вимушена реакція на стан енергосистеми", — наголосили у "Прикарпаттяобленерго".

Важливо

В Україні майже не залишилося вцілілих ТЕС та гідростанцій після обстрілів РФ, — "Укренерго"

Раніше повідомлялося, що 21 листопада, у Києві було введено екстрені відключення електроенергії. За даними ДТЕК "Київські електромережі", екстрені відключення електроенергії було запроваджено розпорядженням НЕК "Укренерго".

Через складну ситуацію в енергосистемі в Україні можливі тривалі відключення електрики. В "Укренерго" зазначили, що блекаут можливий, проте навіть повне відключення електроенергії не означатиме "кінець світу".