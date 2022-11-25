Cвет в Киеве: киевлянам рассказали, почему нет электричества в квартирах

В режиме аварийного отключения электроэнергии, по информации Киевской городской военной администрации (КГВА), работает 50% жилищного фонда города.

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В Киеве утром, 25 ноября, продолжают действовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают, сообщает энергетическая компания Yasno.

Отмечается, что экстренные отключения в украинской столице применены по указанию НЭК "Укрэнерго".

"Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", — говорится в сообщении.

В режиме аварийного отключения электроэнергии, по информации Киевской городской военной администрации (КГВА), работает 50% жилищного фонда города.

Напомним, ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что свет в Киеве будут включать на 2-3 часа. Такой режим продлится до стабилизации энергосети и увеличения объема производимой электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Тем временем "Укрэнерго" считает ситуацию в энергосфере сложной, но контролируемой. Для стабильной работы энергосистемы отключения электричества продолжат.

А Россия, по данным украинской разведки, может нанести повторный ракетный удар по энергообъектам примерно через неделю. Оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и света, чтобы официальный Киев согласился на переговоры с Москвой и выполнил условия оккупантов.