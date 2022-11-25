Cвітло в Києві: киянам розповіли, чому немає електрики у квартирах

У режимі аварійного відключення електроенергії працює 50% житлового фонду міста.

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У Києві вранці, 25 листопада, продовжують діяти аварійні вимкнення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють, повідомляє енергетична компанія Yasno.

Зазначається, що екстрені відключення в українській столиці застосовано за вказівкою НЕК "Укренерго".

"Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", — йдеться в повідомленні.

У режимі аварійного відключення електроенергії працює 50% житлового фонду міста.

Нагадаємо, раніше директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що світло в Києві включатимуть на 2-3 години. Такий режим триватиме до стабілізації енергомережі та збільшення обсягу виробленої електроенергії на АЕС і ТЕС.

Тим часом "Укренерго" вважає ситуацію в енергосфері складною, але контрольованою. Для стабільної роботи енергосистеми відключення електрики продовжать.

А Росія, за даними української розвідки, може завдати повторного ракетного удару по енергооб'єктах приблизно за тиждень. Окупанти хочуть залишити українців без тепла та світла, щоб офіційний Київ погодився на переговори з Москвою та виконав умови окупантів.