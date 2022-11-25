Дефицит энергоснабжения в Украине составляет 30%, — "Укрэнерго"

В первую очередь питание возвращают на объекты критической инфраструктуры во всех областях. Ремонтные работы ведутся круглосуточно, однако темпы восстановления невысоки из-за погодных условий.

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После блэкаута состояние энергетической системы в Украине постепенно нормализуется. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране. Прежде всего электричество подается на объекты критической инфраструктуры в областях — в приоритете котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, а также общественный транспорт.

В "Укрэнерго" также сообщили, что к работе возвращаются и атомные станции, в том числе и Запорожская АЭС.

"Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, подключилась к работе часть "зеленой" генерации", — говорится в сообщении.

Возвращают электроснабжение и бытовым потребителям. Темпы восстановления к сожалению не слишком высокие, поскольку ремонтные работы осложнены погодными условиями — быстрому восстановлению мешают сильный ветер, минусовая температура ночью и обледенения. Однако бригады "Укрэнерго" вместе с сотрудниками облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения.

Вместе с тем отмечается, что дефицит электроэнергии в энергосистеме сохраняется — это порядка 30% от общего объема потребления. В связи с этим во всех регионах Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.

"Просим украинцев помнить, если в доме нет света, значит именно в этот момент работают ремонтники", — пояснили в "Укрэнерго".

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Блэкаут в Украине: что происходит с энергетикой в регионах на второй день после обстрелов

Ранее сообщалось, украинская энергосистема 23 ноября прошла самый тяжелый период. По словам главы правления компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, аварийные ограничения электричества будут длиться до того времени, пока АЭС не выйдут на свои обычные мощности.

После массированного ракетного удара 23 ноября в Украине приостановили работу две атомные станции, что повлекло за собой дефицит генерации электроэнергии. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, вечером 24 ноября атомные станции должны постепенно возвращаться к работе.