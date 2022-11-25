Экспорт на замке: Украина запретила вывоз дров из-за российских обстрелов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что атаки российской армии на энергосистему Украины усилили стратегическое значение дров.

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Украина больше не будет экспортировать и продавать свою древесину, из-за угрозы остановки энергетической инфраструктуры после ракетных ударов России. Об этом решении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в условиях войны важность дров для многих украинцев серьезно возросла, поэтому правительство решило запретить экспортировать топливную древесину.

"Правительство приняло решение о запрете экспорта топливной древесины. Это будет способствовать накоплению ее в Украине. Ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас – основной ресурс для отопления. Атаки России на энергосистему лишь усиливают его стратегическое значение", – объяснил глава правительства.

Бесплатные дрова для украинцев

Жителей прифронтовых областей Украины государство планирует обеспечить бесплатными дровами. На их закупку правительство выделило 563 млн грн. Речь идет об общинах в таких областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Черниговской;

Харьковской;

Сумской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской.

Ранее Фокус рассказывал, чем еще можно отапливать дом зимой. Для этого, кроме дров, можно использовать брикеты или уголь. Также напомним, что по данным украинской разведки, может нанести повторный ракетный удар по энергообъектам примерно через неделю. Оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и света, чтобы официальный Киев согласился на переговоры с Москвой и выполнил условия оккупантов.