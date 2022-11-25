Експорт на замку: Україна заборонила вивезення дров через російські обстріли

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль упевнений, що атаки російської армії на енергосистему України посилили стратегічне значення дров.

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Україна більше не експортуватиме і продаватиме свою деревину через загрозу зупинки енергетичної інфраструктури після ракетних ударів Росії. Про це рішення заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, за умов війни важливість дров для багатьох українців серйозно зросла, тому уряд вирішив заборонити експортувати паливну деревину.

"Уряд ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини. Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз є основним ресурсом для опалення. Атаки Росії на енергосистему лише посилюють її стратегічне значення”, — пояснив глава уряду.

Безплатні дрова для українців

Мешканців прифронтових областей України держава планує забезпечити безплатними дровами. На їхню закупівлю уряд виділив 563 млн грн. Йдеться про громади у таких областях:

Донецькій;

Дніпропетровській;

Чернігівській;

Харківській;

Сумській;

Херсонській;

Миколаївській;

Запорізькій.

Раніше Фокус розповідав, чим ще можна опалювати будинок узимку. Для цього, крім дров, можна використовувати брикети чи вугілля. Також нагадаємо, що за даними української розвідки, може завдати повторного ракетного удару по енергооб'єктах приблизно через тиждень. Окупанти хочуть залишити українців без тепла та світла, щоб офіційний Київ погодився на переговори з Москвою та виконав умови окупантів.