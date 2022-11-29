Дефицит бензина и дизеля: Кабмин предупредил об увеличении спроса на топливо в Украине (видео)

По оценке экспертов, массовые покупки генераторов поднимут цены на АЗС минимум на 1 гривну. В последнее время в страну завозили около 700 тысяч тонн топлива ежемесячно, поэтому все потребители будут обеспечены, уверяют в правительстве.

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В Украине может увеличиться спрос на бензин и дизель из-за массовых покупок генераторов, но дефицит топлива не предусматривается. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицит Министерство экономики не предусматривает", — заявил глава правительства.

Премьер заверил в постоянном диалоге Кабмина с сетями горючего и внимательной слежке за балансом импорта и потребления.

Украина в последние месяцы импортировала около 700 тысяч тонн топлива каждый месяц, такой объем позволяет обеспечить потребителей, добавил Шмыгаль.

[ + – ] Шмыгаль говорит о ситуации с топливом в Украине с 6-й минуты

Будет ли дефицит топлива в Украине: мнения экспертов

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, признаков кризиса на украинском рынке топлива сейчас нет. Через неделю-другую цены могут повернуться в обратном направлении, написал он в Facebook.

Эксперт подчеркивает увеличение закупочной и оптовой цен. Небольшое увеличение в розничной стоимости связано с затратами на генераторы, это может увеличить цены на топливо на 1 гривну за литр, констатировал Куюн.

"Ирония судьбы в том, что на внешнем рынке цена падает, а у нас из-за трудностей со снабжением – растет. Надеюсь, мы это уменьшение почувствуем через неделю-другую, когда, как ожидается, вышеперечисленные факторы исчезнут", — сказал эксперт.

[ + – ] Топливо в Украину везли из Польши, Болгарии, Чехии и дунайских портов Фото: Telegram

Гендиректор и основатель Prime Group Дмитрий Леушкин в комментарии Фокусу рассказывал о проблемах с логистикой. Топливо в Украину отправляли из Польши, Болгарии, Чехии, дунайских портов Измаил, Килия, Рени.

"Дунайские порты "сухие" стоят, потому что крупные трейдеры, которые танкерами везут, не могут выкупить ресурс в Европе из-за его отсутствия. Они снабжали до 30% рынка в Украине", — заметил он.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев оценивает ситуацию с топливом в Украине как прогнозируемую.

"Нефтяное эмбарго вводится, российская нефть не будет перерабатываться на НПЗ в Евросоюзе и на свободном рынке топлива — там, куда попадают излишки нефтепродуктов после выполнения контрактов, – такого топлива будет все меньше", — пояснил он.

Напомним, что Нацбанк Украины прогнозировал подорожание топлива на заправках в следующем году, повышение цен можно ожидать в районе 20% в год.

В Верховной Раде говорят, что после возврата акцизов цена топлива на АЗС не поменялась, дизельное топливо подорожало на 1 гривну.