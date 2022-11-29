Дефіцит бензину та дизеля: Кабмін попередив про збільшення попиту на паливо в Україні (відео)
За оцінкою експертів, масові покупки генераторів піднімуть ціни на АЗС щонайменше на 1 гривню. Останнім часом у країну завозили близько 700 тисяч тонн палива щомісяця, тож усі споживачі будуть забезпечені, запевняють в уряді.
В Україні може збільшитися попит на бензин та дизель через масові покупки генераторів, але дефіцит палива не передбачається. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає", — заявив глава уряду.
Прем'єр запевнив у постійному діалозі Кабміну з мережами пального та уважному стеженні за балансом імпорту та споживання.
Україна останніми місяцями імпортувала близько 700 тисяч тонн палива щомісяця, такий обсяг дозволяє забезпечити споживачів, додав Шмигаль.
Чи буде дефіцит палива в Україні: думки експертів
За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ознак кризи на українському ринку палива наразі немає. За тиждень-другий ціни можуть повернутися у зворотному напрямку, написав він у Facebook.
Експерт підкреслює збільшення закупівельної та оптової цін. Невелике збільшення у роздрібній вартості пов'язане з витратами на генератори, це може збільшити ціни на пальне на 1 гривню за літр, констатував Куюн.
"Іронія долі в тому, що на зовнішньому ринку ціна падає, а у нас через труднощі з постачанням — зростає. Сподіваюся, ми це зменшення відчуємо через тиждень-другий, коли, як очікується, перераховані вище фактори зникнуть", — сказав експерт.
Гендиректор та засновник Prime Group Дмитро Льоушкін у коментарі Фокусу розповідав про проблеми з логістикою. Паливо в Україну відправляли з Польщі, Болгарії, Чехії, дунайських портів Ізмаїл, Кілія, Рені.
"Дунайські порти "сухі" стоять, тому що великі трейдери, які танкерами везуть, не можуть викупити ресурс у Європі через його відсутність. Вони постачали до 30% ринку в Україні", — зауважив він.
Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев оцінює ситуацію з паливом в Україні як прогнозовану.
"Нафтове ембарго вводиться, російська нафта не перероблятиметься на НПЗ у Євросоюзі та на вільному ринку палива — там, куди потрапляють надлишки нафтопродуктів після виконання контрактів, — такого палива буде дедалі менше", — пояснив він.
Нагадаємо, що Нацбанк України прогнозував подорожчання палива на заправках наступного року, підвищення цін очікується близько 20% на рік.
У Верховній Раді кажуть, що після повернення акцизів ціна палива на АЗС не змінилася, дизельне паливо подорожчало на 1 гривню.