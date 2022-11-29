Дефіцит бензину та дизеля: Кабмін попередив про збільшення попиту на паливо в Україні (відео)

За оцінкою експертів, масові покупки генераторів піднімуть ціни на АЗС щонайменше на 1 гривню. Останнім часом у країну завозили близько 700 тисяч тонн палива щомісяця, тож усі споживачі будуть забезпечені, запевняють в уряді.

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В Україні може збільшитися попит на бензин та дизель через масові покупки генераторів, але дефіцит палива не передбачається. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає", — заявив глава уряду.

Прем'єр запевнив у постійному діалозі Кабміну з мережами пального та уважному стеженні за балансом імпорту та споживання.

Україна останніми місяцями імпортувала близько 700 тисяч тонн палива щомісяця, такий обсяг дозволяє забезпечити споживачів, додав Шмигаль.

[ + – ] Шмигаль говорить про ситуацію з паливом в Україні з 6-ї хвилини

Чи буде дефіцит палива в Україні: думки експертів

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ознак кризи на українському ринку палива наразі немає. За тиждень-другий ціни можуть повернутися у зворотному напрямку, написав він у Facebook.

Експерт підкреслює збільшення закупівельної та оптової цін. Невелике збільшення у роздрібній вартості пов'язане з витратами на генератори, це може збільшити ціни на пальне на 1 гривню за літр, констатував Куюн.

"Іронія долі в тому, що на зовнішньому ринку ціна падає, а у нас через труднощі з постачанням — зростає. Сподіваюся, ми це зменшення відчуємо через тиждень-другий, коли, як очікується, перераховані вище фактори зникнуть", — сказав експерт.

[ + – ] Паливо в Україну везли з Польщі, Болгарії, Чехії та дунайських портів Фото: Telegram

Гендиректор та засновник Prime Group Дмитро Льоушкін у коментарі Фокусу розповідав про проблеми з логістикою. Паливо в Україну відправляли з Польщі, Болгарії, Чехії, дунайських портів Ізмаїл, Кілія, Рені.

"Дунайські порти "сухі" стоять, тому що великі трейдери, які танкерами везуть, не можуть викупити ресурс у Європі через його відсутність. Вони постачали до 30% ринку в Україні", — зауважив він.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев оцінює ситуацію з паливом в Україні як прогнозовану.

"Нафтове ембарго вводиться, російська нафта не перероблятиметься на НПЗ у Євросоюзі та на вільному ринку палива — там, куди потрапляють надлишки нафтопродуктів після виконання контрактів, — такого палива буде дедалі менше", — пояснив він.

Нагадаємо, що Нацбанк України прогнозував подорожчання палива на заправках наступного року, підвищення цін очікується близько 20% на рік.

У Верховній Раді кажуть, що після повернення акцизів ціна палива на АЗС не змінилася, дизельне паливо подорожчало на 1 гривню.