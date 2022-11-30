Стабильно пройти зиму: в Кабмине рассказали о запасах угля и газа в Украине

По словам Дениса Шмыгаля, страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.

Related video

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о запасах в стране газа, угля и горючего на зиму. По его словам в хранилищах находится 12 миллиардов кубометров газа, а на складах накоплено 1,3 миллиона тонн. Этого будет достаточно для того, чтобы стабильно пережить зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Относительно запасов горючего Шмыгаль сказал, что в условиях увеличения импорта электрогенераторов спрос на бензин и дизельное топливо может возрасти, однако дефицит топлива Министерство экономики не предусматривает. Премьер отметил, что правительство находится в постоянном диалоге с поставщиками горючего и внимательно следит за балансом импорта и потребления.

"Импорт в последние месяцы у нас составлял около 700 тысяч тонн ежемесячно, что позволяет обеспечить потребности потребителей", — заявил Шмыгаль.

Важно

Эвакуация в тепло. Что будет с отоплением и водой в морозы и нужно ли выезжать

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перед зимой Украина накапливает средства генерации электроэнергии. По его словам только за 17 ноября в страну импортировали 8577 генераторных установок.

Ранее Фокус выяснял, может ли Украина избежать перебоев в тепло- и водоснабжении из-за веерных или аварийных отключений электроэнергии. В качестве примера эксперты привели опыт устранения аварии в Алчевске в 2006 году, однако сейчас они не склонны прогнозировать столь же масштабные проблемы для украинских городов из-за перебоев с электроэнергией.