Стабільно пройти зиму: у Кабміні розповіли про запаси вугілля та газу в Україні

За словами Дениса Шмигаля, країна входить у зиму з 14 мільярдами кубічних метрів газу у сховищах та з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про запаси в країні газу, вугілля та пального на зиму. За його словами, у сховищах знаходиться 12 мільярдів кубометрів газу, а на складах накопичено 1,3 мільйона тонн. Цього буде достатньо для того, щоби стабільно пережити зимовий період. Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

Щодо запасів пального, Шмигаль сказав, що в умовах збільшення імпорту електрогенераторів попит на бензин і дизельне паливо може зрости, проте дефіцит палива Міністерство економіки не передбачає. Прем'єр зазначив, що уряд перебуває у постійному діалозі з постачальниками пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.

"Імпорт в останні місяці у нас становив близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів", — заявив Шмигаль.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перед зимою Україна накопичує засоби генерації електроенергії. За його словами, лише за 17 листопада в країну імпортували 8577 генераторних установок.

Раніше Фокус з'ясовував, чи може Україна уникнути перебоїв у тепло- та водопостачанні через віялові чи аварійні відключення електроенергії. Як приклад, експерти навели досвід усунення аварії в Алчевську в 2006 році, проте зараз вони не схильні прогнозувати настільки ж масштабні проблеми для українських міст через перебої з електроенергією.