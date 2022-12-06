На границе Украины и Польши заработает электронная очередь: чем это поможет водителям

Благодаря прогнозируемым датам и времени прибытия на пункт пропуска перевозчик сможет эффективно планировать рейс.

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На международном автомобильном пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей заработает электронная очередь пересечения границы для грузовиков — "єЧерга". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Электронная очередь заработает 12 декабря. Услуга будет бесплатной и позволит снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы — рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

В министерстве отмечают, что учитывая прогнозируемую дату и время прибытия на пункт пропуска, перевозчик сможет эффективно планировать рейс.

Ягодин-Дорогуск считается одним из самых загруженных пунктов.

Как пользоваться электронной очередью

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте echerha.gov.ua. После этого водителю отправят информацию об ориентировочном времени пересечения границы в любой локации, без привязки к сервисным зонам.

Следить за прохождением очереди можно будет в открытом режиме на сайте системы. Также для пользователей "єЧерги" будет работать горячая линия по номеру +38 (067) 120 24 20.

Напомним, в последние недели августа на границе с Польшей из-за увеличения экспорта из Украины и слишком медленной работы польских органов фитосанитарного и ветеринарного контроля, образовались огромные пробки. В первые дни сентября очередь из грузовиков на пункте пропуска "Ягодын-Дорогуск" на украинско-польской границе достигла 54 км и продолжала увеличиваться.

Тем временем за ноябрь украинцы купили 3090 новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. В ТОП-10 лидеров украинского авторынка – сразу девять моделей повышенной проходимости.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцам изменили правила расчета сумм в платежках за электроэнергию из-за частых и долгих отключений света. Теперь при начислении оплаты за свет в квитанциях будет учтено время отключения электроэнергии.