На кордоні України та Польщі запрацює електронна черга: чим це допоможе водіям

Завдяки прогнозованим датам і часу прибуття на пункт пропуску перевізник зможе ефективно планувати рейс.

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На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею запрацює електронна черга перетину кордону для вантажівок — "єЧерга". Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Електронна черга почне працювати 12 грудня. Послуга буде безкоштовною та дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи — розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

У міністерстві зазначають, що з огляду на прогнозовану дату та час прибуття на пункт пропуску, перевізник зможе ефективно планувати рейс.

Ягодин-Дорогуськ вважається одним із найбільш завантажених пунктів.

Як користуватися електронною чергою

Для цього потрібно зареєструватися на сайті echerha.gov.ua. Після цього водієві надішлють інформацію про орієнтовний час перетину кордону в будь-якій локації, без прив'язки до сервісних зон.

Слідкувати за проходженням черги можна буде у відкритому режимі на сайті системи. Також для користувачів "єЧерги" працюватиме гаряча лінія за номером +38 (067) 120 24 20.

Нагадаємо, в останні тижні серпня на кордоні з Польщею через збільшення експорту з України та надто повільну роботу польських органів фітосанітарного та ветеринарного контролю, утворилися величезні затори. У перші дні вересня черга із вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні досягла 54 км і продовжувала збільшуватися.

Тим часом за листопад українці купили 3 090 нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. У ТОП 10 лідерів українського авторинку — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності.

Раніше Фокус розповідав, що українцям змінили правила розрахунку сум у платіжках за електроенергію через часті та довгі відключення світла. Тепер під час нарахування оплати за світло у квитанціях буде враховано час відключення електроенергії.