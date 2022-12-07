Украинцам могут отменить комиссию за снятие денег в банкомате: НБУ назвал условие

Все это является частью проекта Power Banking, а к "банкоматному национальному роумингу" уже присоединились крупнейшие банки, дежурные отделения которых будут работать во время тотального блэкаута.

Related video

В случае тотального блэкаута из-за ракетных обстрелов России, украинские банки могут отменить комиссию за снятие наличных денег в банкоматах и установить единые расширенные лимиты. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Отмечается, что это все является частью проекта Power Banking, а к "банкоматному национальному роумингу" уже присоединились крупнейшие банки, дежурные отделения которых будут работать во время тотального блэкаута.

В отделения этих финучреждений уже завозят все необходимое оборудование для бесперебойной работы без электричества, штаты банком усиливают дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными.

При этом из-за частых перебоев со светом к банкам были повышены требования. Например:

в каждом регионе должны быть четко определены дежурные отделения – не менее 35%, их работа не должна останавливаться;

клиенты банков должны быть уведомлены о режиме работы и перечнем дежурных отделений, их адресов, номеров телефонов и графика работы;

меры безопасности банковских операций, включая операции с наличными деньгами, должны быть усилены.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины заявляли, что по всей Украине в случае блэкаута будут работать 1035 дежурных отделений системных банков. Узнать, где находится ближайшее отделение, можно на карте по ссылке.

Также Фокус рассказывал, что украинцам из-за частых отключений света разрешили меньше платить за электроэнергию. Так, согласно решению Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), некоторым жителям страны начисления за электроэнергию будут производиться не по нормативам потребления, а с учетом понижающего коэффициента.