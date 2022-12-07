Українцям можуть скасувати комісію за зняття грошей у банкоматі: НБУ назвав умову

Все це є частиною проєкту Power Banking, а до "банкоматного національного роумінгу" вже приєдналися найбільші банки, чергові відділення яких працюватимуть під час тотального блекауту.

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У разі тотального блекауту через ракетні обстріли Росії, українські банки можуть скасувати комісію за зняття готівки в банкоматах і встановити єдині розширені ліміти. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Зазначається, що це є частиною проєкту Power Banking, а до "банкоматного національного роумінгу" вже приєдналися найбільші банки, чергові відділення яких працюватимуть під час тотального блекауту.

До відділень цих фінустанов вже завозять все необхідне обладнання для безперебійної роботи без електрики, штати банків посилюють додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Водночас через часті перебої зі світлом до банків підвищили вимоги. Наприклад:

у кожному регіоні мають бути чітко визначені чергові відділення — не менше як 35%, їхня робота не повинна зупинятися;

клієнти банків повинні бути повідомлені про режим роботи та перелік чергових відділень, їх адреси, номери телефонів та графік роботи;

заходи безпеки банківських операцій, включаючи операції з готівкою, мають бути посилені.

Нагадаємо, раніше у Національному банку України заявляли, що по всій Україні у разі блекауту працюватимуть 1035 чергових відділень системних банків. Дізнатися, де знаходиться найближче відділення, можна на карті за посиланням.

Також Фокус розповідав, що українцям через часті відключення світла дозволили менше платити за електроенергію. Так, згідно з рішенням Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), деяким жителям країни нарахування за електроенергію здійснюватимуться не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.