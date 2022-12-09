Газ продолжает дешеветь: какова средняя цена голубого топлива

Средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2022 года, по сравнению с октябрем, снизилась почти на 25%.

Related video

Стало известно по какой цене Украина реализовывала природный газ в ноябре 2022 года. Так, по данным Минэкономики, цена реализации "голубого топлива" составила 28 855,75 гривны за 1 тыс. кубометров. Это на 24,6% меньше, чем в октябре.

Как менялась средняя цена на газ в 2022 году:

март — 29, 391 грн/тыс. кубометров;

апрель — 35, 933 грн/тыс. кубометров;

май — 31, 175 грн/тыс. кубометров;

июнь — 32, 194 грн/тыс. кубометров;

июль — 31, 992 грн/тыс. кубометров;

август — 24,045 грн/тыс. кубометров;

сентябрь — 39,952 грн/тыс. кубометров;

октябрь — 38,295 грн/тыс. кубометров;

ноябрь — 28 855,75 грн/тыс. кубометров.

Сколько платят украинцы за газ

Стоимость газа для населения зависит от конкретного поставщика. В целом цены колеблются в пределах от 7,70 до 9,99 грн. Самая низкая цена у компании "Эру людям" — 7,70 грн за кубометр газа. У остальных компаний условия такие:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн;

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн;

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн;

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Фокус ранее рассказывал о том, как меняется ситуация на газовом рынке из-за полномасштабного вторжения России. Рано или поздно расходы на закупку топлива производители тепла захотят разделить с потребителем, чтобы избежать банкротства.

Также сообщалось, что из-за частых отключений электроэнергии украинцам снизили оплату за свет в квартирах.