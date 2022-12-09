Газ продовжує дешевшати: яка середня ціна блакитного палива

Середня ціна газу, який Україна імпортувала в листопаді 2022 року, порівняно із жовтнем знизилася майже на 25%.

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Стало відомо, за якою ціною Україна реалізовувала природний газ у листопаді 2022 року. Так, за даними Мінекономіки, ціна реалізації "блакитного палива" становила 28 855,75 гривні за 1 тис. кубометрів. Це на 24,6% менше, ніж у жовтні.

Як змінювалася середня ціна на газ у 2022 році:

березень — 29,391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35,933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів.

Скільки платять українці за газ

Вартість газу населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн. Найнижча ціна в компанії "Еру людям" — 7,70 грн за кубометр газу. В інших компаній умови такі:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн;

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн;

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Фокус раніше розповідав про те, як змінюється ситуація на газовому ринку через повномасштабне вторгнення Росії. Рано чи пізно витрати на закупівлю палива виробники тепла захочуть поділити зі споживачем, щоб уникнути банкрутства.

Також повідомлялося, що через часті відключення електроенергії українцям знизили оплату за світло в квартирах.