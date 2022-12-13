Генераторные цены: насколько легально оказывать платные услуги по зарядке смартфонов
Предприниматели в Украине могут покрыть свои расходы на генераторы через увеличение стоимости продукции и услуг, а также с помощью организации в своих помещениях коворкингов, однако брать отдельную плату за зарядку смартфонов юристы не советуют.
В Украине уже есть прецедент обвинения частного предпринимателя в продаже электроэнергии из-за оплаты посетителями доступа к розеткам в его помещении. Так что, юристы рекомендуют бизнесу подумать о том, как действовать без риска для своей деятельности, но при этом, иметь возможность все же оказывать такие услуги клиентам. Об этом пишет Фокус в статье "Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги".
Предприятия общепита могут вполне законно заложить стоимость затрат на работу генератора (и, значит, на электроэнергию) в цены блюд или напитков. Даже может быть вариант, когда в меню появляется особая позиция, предусматривающая доступ к розетке, или же можно брать плату за бронирование столика, что находится рядом с розетками. Также бизнес может пересмотреть виды деятельности, которыми он занимается, и добавить КВЭДы, которые позволят легально позволять посетителям приходить и работать в помещении предпринимателя.
"Для предоставления подобных услуг, конечно, не стоит выбирать КВЭД "производство электрической энергии" — вы не электрическая станция, чтобы генерировать электроэнергию и передавать ее потребителям. Вместе с тем, предприниматель вполне закономерно может предоставлять услуги по аренде рабочих мест, помещений, конференц-залов – то есть, предоставлять услуги обычного коворкинга, в котором лицо платит за время пребывания в помещении и может свободно пользоваться находящимся в нем оборудованием (в том числе электроприборами). или заряжать свои гаджеты", — сообщил адвокат адвокатского объединения "AS Legal" Владислав Фирсов.
Он напоминает, для легальных услуг по предоставлению доступа к электроэнергии предпринимателям достаточно иметь следующие зарегистрированные КВЭДы:
- 68.20 (передача в аренду недвижимого имущества),
- 77.33 (предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров),
- 77.39 (предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров),
- 82.11. (оказание комбинированных офисных административных услуг),
- 82.19. (Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность).
"Совсем не обязательно предоставлять услуги по "подзарядке гаджетов" или услуги по пользованию электроэнергией от генератора. Предприниматель может предоставлять услуги по передаче в аренду помещений или оборудования или фотокопирования, и другие вспомогательные офисные услуги. В таком случае, вопросов у правоохранительных органов не возникнет", — отметил Владислав Фирсов.
"Осуществление основной деятельности предприятием (например, торговля или заведение общественного питания) предусматривает возможность клиента попасть в помещение юридического лица (ФОПа) и воспользоваться там определенными услугами, если деньги будут получены от клиента не за "зарядку устройства" или доступ к "зарядке", а за услуги, оказываемые юридическим лицом, что попутно еще "позволяет" зарядить устройство в своей сети, такая деятельность не подпадает под "продажу" электроэнергии и разрешается законодательством", — сообщил Фокусу управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum LF Юрий Хапко.
По его словам, чтобы не попасть на ответственность по статье за продажу электроэнергии без лицензии, предприятие может организовать такую деятельность следующим образом:
- договор аренды части помещения с оговоркой в договоре о компенсации электроэнергии, а также наличие соответствующего КВЭДа деятельности в ФЛП).
- договор проката генератора (по нормам ГК, он публичный, и договор присоединения);
- смешанный договор аренды части аренды части помещения и оборудования.
"Все эти договоры должны быть договорами на присоединение, публичными. В качестве примера можно взять коворкинг, там также предоставляется место с подключением к электрической сети, но это не вызывает никаких замечаний со стороны налоговиков, обычно они оформляют свои услуги или как прокат оборудования, или аренда рабочего места", — объяснил Юрий Хапко.Важно
Напомним, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для бизнеса с 1 января 2023 года электроэнергия вообще не подорожает.
Как сообщал Фокус, в Украине с 9 ноября 2022 года действует льготный режим ввоза генераторов из-за рубежа.