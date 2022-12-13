Генераторные цены: насколько легально оказывать платные услуги по зарядке смартфонов

Предприниматели в Украине могут покрыть свои расходы на генераторы через увеличение стоимости продукции и услуг, а также с помощью организации в своих помещениях коворкингов, однако брать отдельную плату за зарядку смартфонов юристы не советуют.

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В Украине уже есть прецедент обвинения частного предпринимателя в продаже электроэнергии из-за оплаты посетителями доступа к розеткам в его помещении. Так что, юристы рекомендуют бизнесу подумать о том, как действовать без риска для своей деятельности, но при этом, иметь возможность все же оказывать такие услуги клиентам. Об этом пишет Фокус в статье "Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги".

Предприятия общепита могут вполне законно заложить стоимость затрат на работу генератора (и, значит, на электроэнергию) в цены блюд или напитков. Даже может быть вариант, когда в меню появляется особая позиция, предусматривающая доступ к розетке, или же можно брать плату за бронирование столика, что находится рядом с розетками. Также бизнес может пересмотреть виды деятельности, которыми он занимается, и добавить КВЭДы, которые позволят легально позволять посетителям приходить и работать в помещении предпринимателя.

"Для предоставления подобных услуг, конечно, не стоит выбирать КВЭД "производство электрической энергии" — вы не электрическая станция, чтобы генерировать электроэнергию и передавать ее потребителям. Вместе с тем, предприниматель вполне закономерно может предоставлять услуги по аренде рабочих мест, помещений, конференц-залов – то есть, предоставлять услуги обычного коворкинга, в котором лицо платит за время пребывания в помещении и может свободно пользоваться находящимся в нем оборудованием (в том числе электроприборами). или заряжать свои гаджеты", — сообщил адвокат адвокатского объединения "AS Legal" Владислав Фирсов.

Он напоминает, для легальных услуг по предоставлению доступа к электроэнергии предпринимателям достаточно иметь следующие зарегистрированные КВЭДы:

68.20 (передача в аренду недвижимого имущества),

77.33 (предоставление в аренду офисных машин и оборудования, в том числе компьютеров),

77.39 (предоставление в аренду других машин, оборудования и товаров),

82.11. (оказание комбинированных офисных административных услуг),

82.19. (Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность).

"Совсем не обязательно предоставлять услуги по "подзарядке гаджетов" или услуги по пользованию электроэнергией от генератора. Предприниматель может предоставлять услуги по передаче в аренду помещений или оборудования или фотокопирования, и другие вспомогательные офисные услуги. В таком случае, вопросов у правоохранительных органов не возникнет", — отметил Владислав Фирсов.

"Осуществление основной деятельности предприятием (например, торговля или заведение общественного питания) предусматривает возможность клиента попасть в помещение юридического лица (ФОПа) и воспользоваться там определенными услугами, если деньги будут получены от клиента не за "зарядку устройства" или доступ к "зарядке", а за услуги, оказываемые юридическим лицом, что попутно еще "позволяет" зарядить устройство в своей сети, такая деятельность не подпадает под "продажу" электроэнергии и разрешается законодательством", — сообщил Фокусу управляющий партнер, адвокат юрфирмы Totum LF Юрий Хапко.

[ + – ] В общепите можно установить повышенную плату на напитки и блюда, однако не указывать в ценах, что оплачивается электроэнергия Фото: Getty Images

По его словам, чтобы не попасть на ответственность по статье за продажу электроэнергии без лицензии, предприятие может организовать такую деятельность следующим образом:

договор аренды части помещения с оговоркой в договоре о компенсации электроэнергии, а также наличие соответствующего КВЭДа деятельности в ФЛП).

договор проката генератора (по нормам ГК, он публичный, и договор присоединения);

смешанный договор аренды части аренды части помещения и оборудования.

"Все эти договоры должны быть договорами на присоединение, публичными. В качестве примера можно взять коворкинг, там также предоставляется место с подключением к электрической сети, но это не вызывает никаких замечаний со стороны налоговиков, обычно они оформляют свои услуги или как прокат оборудования, или аренда рабочего места", — объяснил Юрий Хапко.

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Электроэнергия за 50 гривен. Могут ли предприниматели предоставлять доступ к розеткам за деньги

Напомним, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, для бизнеса с 1 января 2023 года электроэнергия вообще не подорожает.

Как сообщал Фокус, в Украине с 9 ноября 2022 года действует льготный режим ввоза генераторов из-за рубежа.