По итогам "энергетического Рамштайна": Украина получит около $1 млрд для прохождения зимы

По словам Дениса Шмыгаля, половина выделенных средств будет направлена на энергетический сектор Украины. Другая половина будет предоставлена в виде товаров, услуг и дополнительных кредитов.

Related video

В Париже по итогам конференции "Солидарность с украинским народом" объявили об оказании помощи Украине для прохождения зимнего периода в размере около $1 млрд. Об этом сообщил 13 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Решение об оказании помощи украинскому энергетическому сектору было принято на международной встрече в рамках G7, которую еще называют "энергетический Рамштайн". По словам украинского премьера половина выделенных средств являются грантами, другая половина — товары, работы, кредиты, большинство из которых Украина получит еще в этом году.

"Наш результат конференции около $500 млн грантовых средств, абсолютно новых средств, о которых договорились на этой конференции, и еще около $500 млн в товарах, услугах и дополнительных кредитах для дополнительной поддержки предприятий государственного сектора экономики", — сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже.

В свою очередь глава МИД Франции уточнила, что €415 млн будут выделены на энергетический сектор Украины, €25 млн — на водоснабжение, €38 млн — на здравоохранение и €22 млн — на транспорт. Оставшиеся средства еще не распределены, отметила Колонна.

Оценивая итоги международной конференции Шмыгаль подчеркнул, что совместными усилиями удалось создать действенную и эффективную платформу солидарности, которая будет обобщать информацию о потребностях Украины и обеспечит механизм мгновенного украинских партнеров.

В частности премьер-министр сообщил, что Украина намерена заменить 50 млн светодиодных лампочек, а Евросоюз готов профинансировать приобретение около 30 млн из них, стоимость которых составит всего €30 млн. Это позволит сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

"Главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы мы прошли эту зиму с наименьшими потерями", — подытожил Шмыгаль.

Напомним, Германия планирует выделить $53,2 млн на восстановление энергетической сети Украины. По словам министра иностранных дел Анналены Бербок, Германия не позволит чтобы из-за ударов российской армии в Украине хирурги делали операции при свете телефонов, а дети при свечах делали уроки.

Украинский премьер 11 декабря сообщил, что в стране после восьми волн ракетных ударов россиян повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. По разным оценкам примерно 40% объектов высоковольтной сети повреждены, поэтому украинская энергосистема испытывает существенный дефицит мощности.