За підсумками "енергетичного Рамштайну": Україна отримає близько $1 млрд для проходження зими

За словами Дениса Шмигаля, половина виділених коштів буде спрямована на енергетичний сектор України. Інша половина буде надана у вигляді товарів, послуг та додаткових кредитів.

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У Парижі за підсумками конференції "Солідарність з українським народом" оголосили про допомогу Україні для проходження зимового періоду в розмірі близько $1 млрд. Про це повідомив 13 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Рішення про надання допомоги українському енергетичному сектору ухвалено на міжнародній зустрічі у межах G7, яку ще називають "енергетичний Рамштайн". За словами українського прем'єра, половина виділених коштів є грантами, інша половина — товари, роботи, кредити, більшість з яких Україна отримає ще цього року.

"Наш результат конференції близько $500 млн грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько $500 млн у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", — сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонни у Парижі.

Зі свого боку глава МЗС Франції уточнила, що €415 млн буде виділено на енергетичний сектор України, €25 млн — на водопостачання, €38 млн — на охорону здоров'я та €22 млн — на транспорт. Засоби, що залишилися, ще не розподілені, зазначила Колонна.

Оцінюючи підсумки міжнародної конференції Шмигаль наголосив, що спільними зусиллями вдалося створити дієву та ефективну платформу солідарності, яка узагальнюватиме інформацію про потреби України та забезпечить механізм миттєвого українських партнерів.

Зокрема прем'єр-міністр повідомив, що Україна має намір замінити 50 млн світлодіодних лампочок, а Євросоюз готовий профінансувати придбання близько 30 млн з них, вартість яких складе всього €30 млн. Це дозволить заощадити 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

"Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами", — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Німеччина планує виділити $53,2 млн на відновлення енергетичної мережі України. За словами міністерки закордонних справ Анналени Бербок, Німеччина не дозволить, щоб через удари російської армії в Україні хірурги робили операції при світлі телефонів, а діти при свічках робили уроки.

Український прем'єр 11 грудня повідомив, що в країні після восьми хвиль ракетних ударів росіян пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції. За різними оцінками приблизно 40% об'єктів високовольтної мережі пошкоджено, тому українська енергосистема зазнає суттєвого дефіциту потужності.