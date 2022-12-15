Диджитализация строек или "крыша" для мафии: что меняет градостроительный законопроект №5655

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655, который вносит сотни изменений в градостроительные нормы. Почему ряд депутатов и застройщиков выступили за эту реформу, а мэры и архитекторы — против.

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Парламент Украины 13 декабря, кроме ликвидации ОАСК, о чем ранее писал Фокус, проголосовал еще за один важный законопроект – это проект №5655 главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности". Примечательно, что на официальной странице ВРУ по состоянию на 15 декабря не опубликован ни сам проект со всеми внесенными правками (проект депутаты рассматривали с июня 2021 года), ни таблица правок, которых набралось свыше двух тысяч.

Скандальный проект: что запланировали поменять в градостроительстве

Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью и задачами его принятия является:

обеспечение реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности путем снижения коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечения государственной регистрации в сфере градостроительной деятельности государственными регистраторами, публичности предоставления таких услуг,

построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора,

применение принципа альтернативности выбора органа по градостроительному контролю,

усиление контроля за самовольным строительством исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, усовершенствование норм об ответственности в сфере градостроительства.

"Принятие проекта закона создаст основу для устранения коррупционных рисков в сфере градостроительной деятельности, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повлияет на развитие строительства в целом", — считают авторы законопроекта №5655.

Мэры и архитекторы против: почему проект вызвал резонансное сопротивление

Общественные организации, мэры городов и архитекторы моментально опубликовали свое видение, почему проект Елены Шуляк, по их мнению, не стоит подписывать президенту. Более того, была организована петиция к президенту о ветировании документа, которая к вечеру 14 декабря набрала 35 тысяч подписей. В информационном окне петиции отмечено, что "новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек, фактически, развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления: проверки строек и документации по проекту могут проводиться частными фирмами, а роль главных архитекторов городов значительно ограничивается".

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"Фактически, это – законопроект, который полностью нивелирует контроль городов за строительством. И создает условия для монопольного централизованного допуска застройщиков на рынок. А зашедшим будет позволено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без влияния государства или местного самоуправления! Таким образом, самовольное строительство становится полностью легализованным, нарушая права как владельцев земельных участков, так и жителей общин", — прокомментировал проект мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко сообщил, что Ассоциация городов Украины, мэры городов неоднократно отмечали и призывают депутатов доработать законопроект №5655, обсудить его с общественностью, с профессиональной средой, местным самоуправлением.

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Не согласен с целесообразностью новой градостроительной реформы, которую приняли депутаты, и мэр Львова Андрей Садовый. "Согласно предлагаемому законопроекту, контрольные функции получит частная инспектирующая компания. Ее может создать, например, сам застройщик. Представители городского совета даже не будут иметь права попасть на территорию, где происходит строительство. Нам предлагают управлять городом, но завязывают руки. Мне очень досадно, что это происходит сегодня. Эта реформа нуждается в широком обсуждении и возможности услышать все стороны процесса. Нельзя говорить о местном самоуправлении без местного самоуправления", — отметил Садовый.

[ + – ] Мэр Львова, как и мэр Киева, выступил против вступления в силу проекта №5655

Среди архитекторов и вовсе проект №5655 называют вредительским. Глава Архитектурной палаты Украины Анна Кирий в своей колонке для "НВ" назвала несколько самых важных, по ее мнению, проблем проекта.

Среди озвученных архитектором проблем законопроекта №5655, в частности, есть такие:

Коррупционные риски в Минрегионе. Минрегион берет на себя часть функций ГАСИ, и будет заниматься рассмотрением жалоб и штрафованием. Причем подавать такие жалобы смогут застройщики на архитекторов, экспертов, органы местного самоуправления, даже на органы контроля. Но на застройщика пожаловаться не сможет никто.

Значительные суммы штрафов за формальные нарушения. Наименьший штраф, предусмотренный законопроектом для разработчиков проектной документации, составляет 30 прожиточных минимумов (80,52 тыс. грн). Наличие крупных сумм штрафов и минимальных оснований их наложения является коррупционным фактором.

Введение частного контроля для застройщиков. Главное "новшество" законопроекта заключается в передаче градостроительного контроля частным структурам. То есть, застройщики смогут создать такие компании для контроля самих себя.

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"Государство снимает с себя любую ответственность за застройку. Частные разработчики, частные экспертизы, частный контроль и никакого надзора за застройщиком со стороны государства", — отметила Анна Кирий.

Застройщики согласны: почему закон интересен участникам строительного рынка

Основатель Smile Development Андрей Журжий детально прокомментировал на своей странице в Фейсбук, чем именно, на его взгляд, полезен принятый законопроект №5655. По его мнению, озвученные общественными организациями, в частности, движением "Чесно", проблемы документа не являются таковыми, исходя из текста законопроекта. "Проблема 1: на местном уровне нивелируется роль градостроительной документации. То есть застройщики могут не соблюдать генплан или детальный план территорий. Комментарий: нет такого в законопроекте. Роль градостроительной документации является ключевой. Именно на ее основе местными органами власти издаются градостроительные условия и ограничения, являющиеся основой для проектирования нового объекта строительства; задачи местных органов власти разработать и утвердить качественную градостроительную документацию, а не в ручном режиме принимать решения по каждому конкретному участку в интересах приближенных застройщиков", — пишет Журжий. И добавляет: в инфопространстве на основании заголовка разошлась информация, что общественность лишили каких-то прав, что не соответствует действительности.

[ + – ] Представители строительного рынка позитивно оценили работу народных депутатов на поприще градостроительной реформы Фото: Наталия Богута

Комментируя нормы проекта о введении частных контролирующих застройщиков компаний, Журжий сообщил: "Законопроект устанавливает новые правила получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию – это проверка уже построенного объекта на соответствие проектной документации. И здесь вместо монополии вводятся конкурентные условия, что эту деятельность может осуществлять как Государственная инспекция архитектуры и градостроения Украины, так и органы местного самоуправления, так и частные компании, получившие разрешение на соответствующую деятельность от государства. Застройщик действительно сам решает, куда ему идти. Таким образом, разбивается монополия местных органов власти на выдачу разрешений или ввод объектов в эксплуатацию. Эта практика является устойчивой и успешной, например, в сфере частных нотариусов или частных исполнителей", — считает представитель строительного рынка.

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Инициатор законопроекта №5655 Елена Шуляк называет его "самым главным условием старта полноценного восстановления страны". "Мы вводим тотальную цифровизацию всех процессов в строительной сфере. Это означает, что строить можно только при наличии всех разрешительных документов, что будет автоматически выдавать единая электронная система, связанная со всеми необходимыми реестрами. Она же будет блокировать проекты с нарушениями законодательства", – объяснила Елена Шуляк.

[ + – ] Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что принятый проект №5655 дает старт полноценному восстановлению страны Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

Однако борьба представителей местных органов самоуправления, общественных организаций и архитекторов против вступления в силу проекта №5655 продолжается, и не исключено, что Владимир Зеленский вернет законопроект на доработку. В этом случае, возможно, к работе над ним уже будут подключены все, кто занимается градостроительной деятельностью.

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