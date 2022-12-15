Діджиталізація будівництв або "дах" для мафії: що змінює містобудівний законопроєкт №5655

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655, який вносить сотні змін до містобудівних норм. Чому низка депутатів і забудовників виступила за цю реформу, а мери й архітектори — проти.

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Парламент України 13 грудня, окрім ліквідації ОАСК, про що раніше писав Фокус, проголосував ще за один важливий законопроєкт — це проєкт №5655 голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності". Цікаво, що на офіційній сторінці ВРУ станом на 15 грудня не опубліковано ні власне проєкту з усіма внесеними правками (проєкт депутати розглядали з червня 2021 року), ні таблиці правок, яких набралося понад дві тисячі.

Скандальний проєкт: що запланували змінити в містобудуванні

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, метою та завданнями його ухвалення є:

забезпечення реалізації реформи державного регулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечення державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності державними реєстраторами, публічності надання таких послуг;

побудова прозорої та ефективної системи містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду;

застосування принципу альтернативності вибору органу з містобудівного контролю;

посилення контролю над самовільним будівництвом виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, удосконалення норм відповідальності у сфері містобудування.

"Ухвалення проєкту закону створить основу для усунення корупційних ризиків у сфері містобудівної діяльності, сприятиме покращенню інвестиційного клімату та вплине на розвиток будівництва загалом", — вважають автори законопроєкту №5655.

Мери й архітектори проти: чому проєкт викликав резонансний опір

Громадські організації, мери міст й архітектори моментально опублікували своє бачення, чому проєкт Олени Шуляк, на їхню думку, не варто підписувати президенту. Ба більше, було організовано петицію до президента про ветування документа, яка до вечора 14 грудня набрала 35 тисяч підписів. В інформаційному вікні петиції зазначено, що "нові містобудівні норми під виглядом лібералізації містобудівної сфери та прискорення будівництв, фактично, розв'язують руки великим забудовникам, яким тепер не доведеться проходити перевірки від органів місцевого самоврядування: перевірки будівництв і документації за проєктом можуть проводитися приватними фірмами, а роль головних архітекторів міст значно обмежується".

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"Фактично, це — законопроєкт, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску забудовників на ринок. А тим, хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без впливу держави чи місцевого самоврядування! Так, самовільне будівництво стає повністю легалізованим, порушуючи права як власників земельних ділянок, так і мешканців громад", — прокоментував проєкт мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що Асоціація міст України, мери міст неодноразово зазначали та закликають депутатів доопрацювати законопроєкт №5655, обговорити його з громадськістю, з професійним середовищем, місцевим самоврядуванням.

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Не згоден із доцільністю нової містобудівної реформи, яку ухвалили депутати, і мер Львова Андрій Садовий. "Згідно з пропонованим законопроєктом, контрольні функції отримає приватна компанія, що інспектує. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво. Нам пропонують керувати містом, але зав'язують руки. Мені дуже прикро, що це відбувається сьогодні. Ця реформа потребує широкого обговорення і можливості почути всі сторони процесу. Не можна говорити про місцеве самоврядування без місцевого самоврядування", — зазначив Садовий.

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Серед архітекторів узагалі проєкт №5655 називають шкідницьким. Глава Архітектурної палати України Анна Кирій у своїй колонці для "НВ" назвала кілька найважливіших, на її думку, проблем проєкту.

Серед озвучених архітекторкою проблем законопроєкту №5655, зокрема, є такі:

Корупційні ризики у Мінрегіоні. Мінрегіон бере на себе частину функцій ДАБІ, і займатиметься розглядом скарг і штрафуванням. Причому подавати такі скарги матимуть змогу забудовники на архітекторів, експертів, органи місцевого самоврядування, навіть на органи контролю. Але на забудовника поскаржитися не зможе ніхто.

Значні суми штрафів формальні порушення. Найменший штраф, передбачений законопроєктом для розробників проєктної документації, становить 30 прожиткових мінімумів (80,52 тис. грн). Наявність великих сум штрафів і мінімальних підстав їх накладення є корупційним фактором.

Введення приватного контролю забудовників. Головне "нововведення" законопроєкту полягає у передаванні містобудівного контролю приватним структурам. Тобто забудовники зможуть створити такі компанії для контролю самих себе.

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"Держава знімає із себе будь-яку відповідальність за забудову. Приватні розробники, приватні експертизи, приватний контроль — і жодного нагляду за забудовником із боку держави", — зазначила Анна Кирій.

Забудовники погоджуються: чому закон цікавий учасникам будівельного ринку

Засновник Smile Development Андрій Журжій детально прокоментував на своїй сторінці у фейсбук, чим саме, на його думку, корисний ухвалений законопроєкт №5655. На його думку, озвучені громадськими організаціями, зокрема рухом "Чесно", проблеми документа не є такими, виходячи з тексту законопроєкту. "Проблема 1: на місцевому рівні нівелюється роль містобудівної документації. Тобто забудовники можуть не дотримуватися генплану або детального плану територій. Коментар: немає такого в законопроєкті. Роль містобудівної документації є ключовою. Саме на її основі місцевими органами влади видаються містобудівні умови й обмеження, що є основою для проєктування нового об'єкта будівництва; завдання місцевих органів влади розробити та затвердити якісну містобудівну документацію, а не в ручному режимі ухвалювати рішення щодо кожної конкретної ділянки на користь наближених забудовників", — пише Журжій. І додає: в інфопросторі на підставі заголовка розійшлася інформація, що громадськість позбавили якихось прав, що не відповідає дійсності.

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Коментуючи норми проєкту щодо запровадження приватних контролювальних забудовників компаній, Журжій повідомив: "Законопроєкт встановлює нові правила отримання дозволів на будівництво та введення в експлуатацію. Введення в експлуатацію — це перевірка вже збудованого об'єкта на відповідність проєктної документації. І тут замість монополії вводяться конкурентні умови, що цю діяльність може здійснювати як Державна інспекція архітектури та містобудування України, так і органи місцевого самоврядування, так і приватні компанії, які отримали дозвіл на відповідну діяльність від держави. Забудовник справді сам вирішує, куди йому йти. Так, розбивається монополія місцевих органів влади на видавання дозволів чи введення об'єктів в експлуатацію. Ця практика є стійкою та успішною, наприклад, у сфері приватних нотаріусів чи приватних виконавців", — вважає представник будівельного ринку.

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Ініціаторка законопроєкту №5655 Олена Шуляк називає його "найголовнішою умовою старту повноцінного відновлення країни". "Ми вводимо тотальну цифровізацію всіх процесів у будівельній сфері. Це означає, що будувати можна лише за наявності всіх дозвільних документів, що автоматично видаватиме єдина електронна система, пов'язана з усіма необхідними реєстрами. Вона ж блокуватиме проєкти з порушеннями законодавства", — пояснила Олена Шуляк.

[ + – ] Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що ухвалений проєкт №5655 дає старт повноцінному відновленню країни Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа"

Проте боротьба представників місцевих органів самоврядування, громадських організацій та архітекторів проти набуття чинності проєктом №5655 триває, і не заперечується, що Володимир Зеленський поверне законопроєкт на доопрацювання. У цьому випадку, можливо, до роботи над ним уже будуть підключені всі, хто займається містобудівною діяльністю.

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