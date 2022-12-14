В Германии беженцам начнут платить больше: сколько денег будут получать украинцы

По словам федерального министра труда Германии Губертуса Гайля, власти разработали проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции. Украинцы, получившие правовой статус беженцев после 90 дней пребывания в Германии, тоже могут рассчитывать на изменения.

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Украинцы, которые с начала полномасштабной войны уехали в Германию и до сих пор там проживают, в 2023 году начнут получать большую финансовую помощь. Об этом сообщает издание RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Отмечается, что беженцы в Германии с 1 июня 2022 года получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если украинец проживает самостоятельно. Для члена целой семьи сумма меньше – 404 евро на человека. Но, как сообщил федеральный министр труда Губертус Гайль, с 1 января заработает проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции.

Поэтому украинцы, получившие правовой статус беженцов после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базового пособия по безработице Hartz IV. То есть размер выплат будет пересмотрен для всех немцев, соответственно украинцы также могут ожидать повышения помощи, если получили статус временной защиты.

Правда увеличение на 53 евро коснется не всех украинцев в Германии, а только одиноких взрослых и родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. С 1 января выплаты будут получать:

одинокие взрослые – 502 евро в месяц;

родители-одиночки – 502 евро;

совершеннолетние граждане Украины – 451 евро;

дети 14-17 лет – 420 евро;

дети 6-13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро.

Сообщается также, что в Германию с 24 февраля 2022 года перебрались около 900 тысяч человек.

Выплата помощи от ООН

С наступлением отопительного сезона сумма выплат от ООН была увеличена вдвое. Если до 1 сентября украинцы получали 2 200 гривен в течение трех месяцев, но теперь средства будут выплачиваться за шестимесячный период в размере 13 200 грн.

Чтобы получить финансовую поддержку, нужно соответствовать некоторым критериям. Деньги выплачиваются внутренне перемещенным людям, а также людям, пострадавшим от военных действий. Это жители таких областей:

Днепропетровской;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

Напомним, украинцы из Киевской и Харьковской областей, которые пострадали от военного вторжения России, могут получить денежную помощь от американской благотворительной организации HIAS. Сумма помощи — 2200 грн, которая может начисляться каждому члену семьи на протяжении трех месяцев.

Также Фокус рассказывал, что будет с зарплатами украинцев из-за частых отключений света.