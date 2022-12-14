У Німеччині біженцям почнуть платити більше: скільки грошей отримуватимуть українці

За словами федерального міністра праці Німеччини Губертуса Гайля, влада розробила проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Українці, які набули правового статусу біженців після 90 днів перебування в Німеччині, теж можуть розраховувати на зміни.

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Українці, які з початку повномасштабної війни поїхали в Німеччину й досі там мешкають, у 2023 році почнуть отримувати велику фінансову допомогу. Про це повідомляє видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Зазначається, що біженці в Німеччині з 1 червня 2022 року отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець мешкає самостійно. Для члена цілої сім'ї сума менша — 404 євро на людину. Але, як повідомив федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня почне працювати проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію.

Тому українці, які набули правового статусу біженців після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір виплат буде переглянутий для всіх німців, відповідно українці також можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали статус тимчасового захисту.

Щоправда збільшення на 53 євро торкнеться не всіх українців у Німеччині, а лише самотніх дорослих і батьків, які самостійно виховують дитину. З 1 січня виплати отримуватимуть:

самотні дорослі — 502 євро на місяць;

батьки-одинаки — 502 євро;

повнолітні громадяни України — 451 євро;

діти 14-17 років — 420 євро;

діти 6-13 років — 348 євро;

діти віком до 5 років — 318 євро.

Повідомляється також, що до Німеччини з 24 лютого 2022 року перебралися майже 900 тисяч людей.

Виплата допомоги від ООН

З настанням опалювального сезону суму виплат від ООН було збільшено вдвічі. Якщо до 1 вересня українці отримували 2 200 гривень протягом трьох місяців, але тепер кошти виплачуватимуть за шестимісячний період у розмірі 13 200 грн.

Щоб отримати фінансову підтримку, необхідно відповідати деяким критеріям. Гроші виплачуються внутрішньо переміщеним людям, а також людям, які постраждали від воєнних дій. Це мешканці таких областей:

Дніпропетровської;

Запорізької;

Кіровоградської;

Одеської;

Полтавської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської.

Нагадаємо, українці з Київської та Харківської областей, які постраждали від військового вторгнення Росії, можуть отримати грошову допомогу від американської благодійної організації HIAS. Сума допомоги — 2 200 грн, яка може нараховуватися кожному члену сім'ї протягом трьох місяців.

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