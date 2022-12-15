Обойдемся без "апокалипсиса": в Киев прибыла спецтехника для отопительного сезона

Техника поможет аварийным бригадам оперативно устранять повреждения теплосетей, а также будет использоваться на объектах, которые важно обеспечить независимыми источниками питания.

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Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы, которые будут работать на котельных и станциях теплоснабжения города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сообщается, что КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе получили 4 экскаватора и более 130 генераторов. Техника поможет аварийным бригадам оперативно устранять повреждения теплосетей.

"В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Ежедневно они устраняют 30-40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит, ускорит выполнение аварийных работ", – объяснил Кличко.

Дизельные генераторы, по словам Кличко, будут использовать на объектах, которые важно обеспечить независимыми источниками питания:

котельные

теплоэлектроцентрали

станции теплоснабжения

объекты диспетчеризации и связи.

Благодаря генераторам власти Киева надеются уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" при длительном отсутствии электроснабжения.

"Мы стремимся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего, снабдили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян во время отключения электричества", – добавил Виталий Кличко.

Напомним, в начале декабря Виталий Кличко предупредил о сценарии "Апокалипсиса" для украинской столицы этой зимой, если российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре продолжатся. По его словам, силы обороны Украины, а также коммунальные службы и власти делают все возможное, чтобы этого не произошло. Однако в Киеве не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае, если будет отключено отопление.

К слову, утром 14 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. После объявления воздушной тревоги жители столицы и области слышали несколько взрывов, которые были связаны с работой систем ПВО.

Во время массированной атаки иранские дроны-камикадзе Shahed повредили два административных здания в Киеве, но пострадавших или погибших, к счастью, не было.

Также Фокус писал, что недавно Латвия передала Киеву 49 тепловых генераторов и обогреватели. Гуманитарная помощь от латвийских партнеров киевские власти планируют распределить по местам, которые в ней нуждаются. Среди прочего, генераторы и тепловые пушки отправятся в столичные пункты обогрева.