Обойдемся без "апокалипсиса": в Киев прибыла спецтехника для отопительного сезона
Техника поможет аварийным бригадам оперативно устранять повреждения теплосетей, а также будет использоваться на объектах, которые важно обеспечить независимыми источниками питания.
Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы, которые будут работать на котельных и станциях теплоснабжения города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Сообщается, что КП "Киевтеплоэнерго" на безвозмездной основе получили 4 экскаватора и более 130 генераторов. Техника поможет аварийным бригадам оперативно устранять повреждения теплосетей.
"В настоящее время во всех районах города работают 38 аварийных бригад "Киевтеплоэнерго". Ежедневно они устраняют 30-40 повреждений на теплосетях. Новая современная спецтехника позволит оперативно и точно проводить разрывание грунта, а значит, ускорит выполнение аварийных работ", – объяснил Кличко.
Дизельные генераторы, по словам Кличко, будут использовать на объектах, которые важно обеспечить независимыми источниками питания:
- котельные
- теплоэлектроцентрали
- станции теплоснабжения
- объекты диспетчеризации и связи.
Благодаря генераторам власти Киева надеются уменьшить перерывы в поставках тепла киевлянам в случае аварий и наладить связь между подразделениями "Киевтеплоэнерго" при длительном отсутствии электроснабжения.
"Мы стремимся организовать бесперебойную работу тепловой инфраструктуры, чтобы лечебные учреждения, социальная сфера и жилые дома были с теплом. Поэтому прежде всего, снабдили генераторами те котельные, где существуют трудности с резервным электропотреблением для оборудования. Это сократит сроки отсутствия тепла в домах киевлян во время отключения электричества", – добавил Виталий Кличко.
Напомним, в начале декабря Виталий Кличко предупредил о сценарии "Апокалипсиса" для украинской столицы этой зимой, если российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре продолжатся. По его словам, силы обороны Украины, а также коммунальные службы и власти делают все возможное, чтобы этого не произошло. Однако в Киеве не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае, если будет отключено отопление.
К слову, утром 14 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку на Киев, используя иранские дроны-камикадзе Shahed. После объявления воздушной тревоги жители столицы и области слышали несколько взрывов, которые были связаны с работой систем ПВО.
Во время массированной атаки иранские дроны-камикадзе Shahed повредили два административных здания в Киеве, но пострадавших или погибших, к счастью, не было.
Также Фокус писал, что недавно Латвия передала Киеву 49 тепловых генераторов и обогреватели. Гуманитарная помощь от латвийских партнеров киевские власти планируют распределить по местам, которые в ней нуждаются. Среди прочего, генераторы и тепловые пушки отправятся в столичные пункты обогрева.