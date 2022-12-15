Обійдемося без "апокаліпсису": до Києва прибула спецтехніка для опалювального сезону

Техніка допоможе аварійним бригадам оперативно усувати пошкодження тепломереж, а також використовуватиметься на об'єктах, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення.

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Київ отримав від уряду США спецтехніку та генератори, які працюватимуть на котельнях та станціях теплопостачання міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Повідомляється, що КП "Київтеплоенерго" на безоплатній основі отримали 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Техніка допоможе аварійним бригадам оперативно усувати ушкодження тепломереж.

"Наразі у всіх районах міста працюють 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго". Щодня вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розривання ґрунту, а отже, прискорить виконання аварійних робіт", – пояснив Кличко.

Дизельні генератори, за словами Кличка, використовуватимуть на об'єктах, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення:

котельні

теплоелектроцентралі

станції теплопостачання

об'єкти диспетчеризації та зв'язку.

Завдяки генераторам влада Києва сподівається зменшити перерви в постачанні тепла киянам у разі аварій та налагодити зв'язок між підрозділами "Київтеплоенерго" за тривалої відсутності електропостачання.

"Ми прагнемо організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом. Тому насамперед забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі з резервним електроспоживанням для обладнання. Це скоротить терміни відсутності тепла в будинках киян під час відключення електрики", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, на початку грудня Віталій Кличко попередив про сценарій "Апокаліпсису" для української столиці цієї зими, якщо російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться. За його словами, сили оборони України, а також комунальні служби та влада роблять все можливе, щоб цього не сталося. Однак у Києві не вистачає опалювальних притулків, щоб прийняти всі 3,6 млн. жителів у разі, якщо буде відключено опалення.

До речі, вранці 14 грудня ЗС РФ здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи іранські дрони-камікадзе Shahed. Після оголошення повітряної тривоги мешканці столиці та області чули кілька вибухів, пов'язаних із роботою систем ППО.

Під час масованої атаки іранські дрони-камікадзе Shahed пошкодили дві адміністративні будівлі, але постраждалих або загиблих, на щастя, не було.

Також Фокус писав, що нещодавно Латвія передала Києву 49 теплових генераторів та обігрівачі. Гуманітарну допомогу від латвійських партнерів київська влада планує розподілити по місцях, які її потребують. Серед іншого, генератори та теплові гармати вирушать до столичних пунктів обігріву.