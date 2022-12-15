Сотрудничали с россиянами и отмывали деньги: в Дании вспыхнул скандал вокруг крупнейшего банка

Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США.

Related video

В крупнейший банке Дании Danske Bank сделали сенсационное заявление, признав факт мошенничества против банков Соединенных Штатов Америки: финучреждение занималось реализацией многомиллиардной схемы для доступа к американской финансовой системе. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США.

Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США. Таким образом клиенты Danske Bank смогли получить доступ к американским банкам, обработав от их имени 160 миллиардов долларов.

Известно, что с 2008 по 2016 год Danske Bank проводил банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia. Там существовала прибыльная бизнес-линия по обслуживанию клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без надзора.

Между сотрудниками Danske Bank в Эстонии и клиентами NRP возник сговор, чтобы скрыть истинный характер своих транзакций, в том числе с помощью подставных компаний, которые скрывали фактическое владение средствами.

"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом крупнейший банк в Дании, преднамеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", — заявил прокурор США Дэмиэн Уильямс.

После расследования банк признал себя виновным по одному пункту обвинения: заговор с целью совершения банковского мошенничества. Согласно условиям соглашения о признании вины, компания согласилась на уголовную конфискацию 2,059 миллиарда долларов.

В Украине арестовали отели российских олигархов

Через 10 месяцев после полномасштабного российского вторжения в Украину, Печерский районный суд Киева наложил арест на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus и другие отели в Киеве и других городах Украины. Эти объекты, как считают следователи, принадлежат группе VS Energy, которую контролируют российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Как сообщает проект "Схемы", суд наложил арест на капитал так называемой "лужниковской" группы, в частности, на 7 гостиниц сети Premier Hotels & Resorts в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве. При этом судья не удовлетворила прошение Офиса генерального прокурора на запрет пользования этим имуществом.

Почти месяц назад оперативники Службы безопасности Украины пришли с обысками в энергокомпанию VS Energy, которую связывают с российскими олигархами.

Также Фокус сообщал, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего заместителя главы "Укргазбанка", подозреваемого в незаконном присвоении более 206 миллионов гривен