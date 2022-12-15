Співпрацювали з росіянами та відмивали гроші: у Данії спалахнув скандал навколо найбільшого банку

Згідно з судовими документами, банк таємно переказував гроші від клієнтів з "високим ризиком" в РФ у фінансову систему США.

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У найбільшому банку Данії Danske Bank зробили сенсаційну заяву, визнавши факт шахрайства проти банків Сполучених Штатів Америки: фінустанова займалася реалізацією багатомільярдної схеми для доступу до американської фінансової системи. Про це йдеться у заяві на сайті міністерства юстиції США.

Згідно з судовими документами, банк таємно переказував гроші від клієнтів з "високим ризиком" в РФ у фінансову систему США. Таким чином клієнти Danske Bank змогли отримати доступ до американських банків, обробивши від їх імені 160 мільярдів доларів.

Відомо, що з 2008 по 2016 рік Danske Bank проводив банківські послуги через свою філію в Естонії Danske Bank Estonia. Там існувала прибуткова бізнес-лінія обслуговування клієнтів-нерезидентів, відома як NRP. Danske Bank Estonia залучив клієнтів NRP тим, що вони могли переказувати великі суми грошей через цей банк практично без нагляду.

Між співробітниками Danske Bank в Естонії та клієнтами NRP виникла змова, щоб приховати справжній характер своїх транзакцій, у тому числі за допомогою підставних компаній, які приховували фактичне володіння коштами.

"Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих та злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому найбільший банк у Данії, навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних та підозрілих доходів через Сполучені Штати і поставив під загрозу фінансову мережу США", — заявив прокурор США Деміен Вільямс.

Після розслідування банк визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення: змова з метою здійснення банківського шахрайства. Згідно з умовами угоди про визнання вини, компанія погодилася на кримінальну конфіскацію 2,059 мільярда доларів.

В Україні заарештували готелі російських олігархів

Через 10 місяців після повномасштабного російського вторгнення в Україну Печерський районний суд Києва наклав арешт на Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus та інші готелі у Києві та інших містах України. Ці об'єкти, як вважають слідчі, належать групі VS Energy, яку контролюють російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Як повідомляє проект "Схеми", суд наклав арешт на капітал так званої "лужниківської" групи, зокрема, на 7 готелів мережі Premier Hotels & Resorts у Києві, Львові, Одесі та Олександрії, нежитлові приміщення торгово-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві. Суддя не задовольнила прохання Офісу Генерального прокурора на заборону користування цим майном.

Майже місяць тому оперативники Служби безпеки України прийшли з обшуками до енергокомпанії VS Energy, яку пов'язують із російськими олігархами.

Також Фокус повідомляв, що Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього заступника голови "Укргазбанку", підозрюваного у незаконному привласненні понад 206 мільйонів гривень.