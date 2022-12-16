Для энергетиков: Германия выделит многомиллионную помощь Украине после обстрелов РФ

По информации дипломатов, нам предоставят 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины. За эти деньги будут восстанавливать энергосистему страны.

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В Германии решили выделить для Украины 100 млн евро на ликвидацию повреждений в энергетической инфраструктуре после террористических атак российской армии. Об этом сообщает в своем Twitter посольство Германии в Украине.

Там отметили, что таким образом Германия хочет поддержать Украину после очередных обстрелов РФ энергетических объектов по все стране.

"Федеральное министерство экономики и технологии Германии отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины", — сказано в сообщении.

Сообщается также, что до конца 2022 года Фонд энергетической поддержки суммарно получит от Германии 130 млн евро финансовой помощи.

Отметим, что в апреле 2022 года энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Его доноры — преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.

Германии усилит поддержку украинских беженцев

С 1 января 2023 года в Германии запустят проект, предусматривающий корректировку выплат от государства из-за инфляции. Поэтому украинцы, получившие правовой статус беженцев после 90 дней пребывания в Германии, попадают под действие базового пособия по безработице Hartz IV. То есть размер выплат будет пересмотрен для всех немцев, соответственно украинцы также могут ожидать повышения помощи, если получили статус временной защиты.

Правда увеличение на 53 евро коснется не всех украинцев в Германии, а только одиноких взрослых и родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка. С 1 января выплаты будут получать:

одинокие взрослые – 502 евро в месяц;

родители-одиночки – 502 евро;

совершеннолетние граждане Украины – 451 евро;

дети 14-17 лет – 420 евро;

дети 6-13 лет – 348 евро;

дети до 5 лет – 318 евро.

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