Для енергетиків: Німеччина виділить багатомільйонну допомогу Україні після обстрілу РФ

За інформацією дипломатів, нам нададуть 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України. За ці гроші відновлюватимуть енергосистему країни.

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У Німеччині вирішили виділити для України 100 млн євро на ліквідацію пошкоджень в енергетичній інфраструктурі після терористичних атак російської армії. Про це повідомляє у своєму Twitter посольство Німеччини в Україні.

Там зазначили, що так Німеччина хоче підтримати Україну після чергового обстрілу РФ енергетичних об'єктів по всій країні.

"Федеральне міністерство економіки та технології Німеччини відповідає на заклик, надаючи додаткові 100 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України", — сказано в повідомленні.

Повідомляється також, що до кінця 2022 року Фонд енергетичної підтримки сумарно отримає від Німеччини 130 млн євро фінансової допомоги.

Зазначимо, що в квітні 2022 року енергетична спільнота створила Фонд для відновлення зруйнованої війною української енергетичної інфраструктури. Його донори — переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії та корпорації.

Німеччини посилить підтримку українських біженців

З 1 січня 2023 року в Німеччині запустять проєкт, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Тому українці, які отримали правовий статус біженців після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір виплат буде переглянутий для всіх німців, відповідно українці також можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали статус тимчасового захисту.

Щоправда збільшення на 53 євро торкнеться не всіх українців у Німеччині, а лише самотніх дорослих і батьків, які самостійно виховують дитину. З 1 січня виплати отримуватимуть:

самотні дорослі — 502 євро на місяць;

батьки-одинаки — 502 євро;

повнолітні громадяни України — 451 євро;

діти 14-17 років — 420 євро;

діти 6-13 років — 348 євро;

діти віком до 5 років — 318 євро.

Раніше Фокус розповідав, що Київ отримав від уряду США спецтехніку та генератори, які працюватимуть на котельнях і станціях теплопостачання міста. Так, столиця зможе налагодити безперебійну роботу системи опалення взимку на тлі війни з РФ.

Також Фокус писав, чим може бути корисний генератор багатоповерхівкам в умовах блекауту.