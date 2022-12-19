Состоит из трех категорий: в Одессе ДТЭК вводит новые графики отключений света

Первые две категории укажут на наличие или отсутствие электричества. Третья — на периоды возможных отключений. В это время компания настоятельно рекомендует не пользоваться лифтами.

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ДТЭК Одесские электросети с понедельника, 19 декабря, вводит обновленные графики отключений понедельник, аналогично тому, как это реализовано в Киеве и области. Теперь графики будут иметь три категории: белый, светло-серый и серый. Об этом информирует пресс-служба компании.

Сообщается, что графики стабилизационных отключений вводятся с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов. При этом в компании подчеркнули, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме, а прежние графики работать не будут.

Обновленный график состоит из 3 категорий:

белый цвет на графике — свет есть. Периоды, когда планируется включение света;

на графике — свет есть. Периоды, когда планируется включение света; серый цвет на графике — сета нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему;

на графике — сета нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему; светло-серый цвет на графике — возможные отключения. Периоды, когда отключение может применяться, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды ДТЭК рекомендует снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Чтобы воспользоваться графиком, необходимо перейти по ссылке и ввести в активных окнах название населенного пункта, улицу и номер дома. После этого на странице сайта появится график отключений, который покажет, в какой день и в какой период будут отключения по конкретному адресу.

[ + – ] Пример графика отключений после ввода данных

В ДТЭК также обратились к гражданам с просьбой установить обратная связь, чтобы в сжатые сроки сделать графики максимально удобными для пользователей.

"В случае отсутствия вашего адреса в графике или несовпадение реальной ситуации с графиком — просим безотлагательно сообщать нам об этом", — говорится в сообщении.

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ДТЭК меняет показания. Почему киевлянам не говорят правду об электроэнергии

Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря Киев и область подверглись массированному удару иранскими беспилотниками Shahed. Глава ГВА Киева Сергей Попко, рассказал, что 20 дронов ударили по объектам критической инфраструктуры — 15 из них удалось сбить.

В компании "Укрэнерго" сообщили, что из-за обстрелов 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась сложная ситуация. В результате удара были поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего в ряде областей ввели аварийные отключения электричества.