ДТЭК меняет показания. Почему киевлянам не говорят правду об электроэнергии

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Это как? Чинили-ремонтировали, а в результате электричества стало еще меньше? Или просто в предыдущий раз ляпнули глупость, которую, повторил мэр Кличко? Тогда надо извиниться за дезинформацию граждан.

При этом в том же заявлении указано, что 40% имеющей энергии идет на критическую инфраструктуру столицы — горводоканал, канализацию, метро и прочее. Соответственно, на киевлян остается только 28% от необходимого объема. А если учесть что для общего баланса по стране электроэнергию приходится перебрасывать в другие региона, то еще меньше.

В таком случае график отключений, когда в сутки света нет на протяжении 14-16 часов, становится объяснимым. А что, сразу внятно сказать было нельзя? Чувствую, скоро информацию о состоянии нашей энергетики просто засекретят, чтобы мы не пытались понять, что в действительности происходит.

Но вот навязчивые советы киевской мэрии перебраться куда-нибудь в село и там на дровах пережить зиму — это просто беда. Те, кто может перебраться, давно уже это сделали, без кличковских намеков! Вопрос в том, что делать тем, кто не может.

Неподалеку от моего дома в новом бизнес-центре недавно открылся коворкинг. Там постоянно есть свет, тепло, две оптиковолоконные линии интернета плюс Старлинк. Просто блеск! Приходи, грейся, работай. Круглосуточно. Не за бесплатно, разумеется, а за изрядную сумму.

Но если бизнес делает такие "пункты незламности", чтобы зарабатывать деньги, то почему мэрия не делает чего-то подобного, уже получив с нас налоги?! Кстати, на боеспособность ВСУ блэкаут не влияет — они автономны. Наши защитники только злее становятся, когда узнают, что творится в тылу.

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