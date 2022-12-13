ДТЕК змінює свідчення. Чому киянам не говорять правду про електроенергію

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Це як? Чинили-ремонтували, а в результаті електрики поменшало? Чи просто в попередній раз ляпнули дурість, яку, повторив мер Кличко? Тоді треба вибачитись за дезінформацію громадян.

При цьому в тій же заяві зазначено, що 40% енергії, що є, йде на критичну інфраструктуру столиці — міськводоканал, каналізацію, метро та інше. Відповідно, на киян залишається лише 28% від необхідного обсягу. А якщо зважити на те, що для загального балансу по країні електроенергію доводиться перекидати в інші регіони, то ще менше.

У такому разі графік відключень, коли за добу світла немає протягом 14-16 годин, стає зрозумілим. А що, одразу виразно сказати було не можна? Відчуваю, що незабаром інформацію про стан нашої енергетики просто засекретять, щоб ми не намагалися зрозуміти, що насправді відбувається.

Але нав'язливі поради київської мерії перебратися кудись у село і там на дровах пережити зиму — це просто біда. Ті, хто може перебратися, давно це вже зробили, без кличківських натяків! Питання у тому, що робити тим, хто не може.

Неподалік мого будинку в новому бізнес-центрі нещодавно відкрився коворкінг. Там постійно є світло, тепло, дві оптоволоконні лінії інтернету плюс Старлінк. Просто блиск! Приходь, грійся, працюй. Цілодобово. Не за безкоштовно, зрозуміло, а за неабияку суму.

Але якщо бізнес робить такі "пункти незламності", щоб заробляти гроші, то чому мерія не робить чогось подібного вже отримавши з нас податки?! До речі, на боєздатність ЗСУ блекаут не впливає — вони є автономними. Наші захисники тільки зліші стають, коли дізнаються, що діється в тилу.

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