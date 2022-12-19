Складається з трьох категорій: в Одесі ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла

Перші дві категорії вкажуть на наявність чи відсутність електрики. Третя — на періоди можливих відключень. У цей час компанія рекомендує не користуватися ліфтами.

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ДТЕК "Одеські електромережі" з понеділка, 19 грудня, запроваджує оновлені графіки відключень понеділка, аналогічно до того, як це реалізовано в Києві й області. Тепер графіки матимуть три категорії: білий, світло-сірий і сірий. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Повідомляється, що графіки стабілізаційних відключень вводяться з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів. Водночас у компанії наголосили, що в найближчі кілька днів графік працюватиме в тестовому режимі, а попередні графіки не працюватимуть.

Оновлений графік складається з 3 категорій:

білий колір на графіку — світло є. Періоди, коли планується включення світла;

на графіку — світло є. Періоди, коли планується включення світла; сірий колір на графіці — світла немає. Періоди, коли заплановано відключення світла для того, щоб збалансувати енергосистему;

на графіці — світла немає. Періоди, коли заплановано відключення світла для того, щоб збалансувати енергосистему; світло-сірий колір на графіку — можливі відключення. Періоди, коли вимкнення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься. У ці періоди ДТЕК рекомендує знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами.

Щоб скористатися графіком, необхідно перейти за посиланням і ввести в активних вікнах назву населеного пункту, вулицю та номер будинку. Після цього на сторінці сайту з'явиться графік відключень, який покаже, у який день і який період будуть відключення за конкретною адресою.

[ + – ] Приклад графіка вимкнень після введення даних

У ДТЕК також звернулися до громадян із проханням встановити зворотний зв'язок, щоб у стислий термін зробити графіки максимально зручними для користувачів.

"У разі відсутності вашої адреси в графіку або розбіжності реальної ситуації з графіком — просимо невідкладно повідомляти нам про це", — йдеться в повідомленні.

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ДТЕК змінює свідчення. Чому киянам не говорять правду про електроенергію

Нагадаємо, в ніч з 18 на 19 грудня Київ і область зазнали масованого удару іранськими безпілотниками Shahed. Голова МВА Києва Сергій Попко розповів, що 20 дронів ударили по об'єктах критичної інфраструктури — 15 із них вдалося збити.

У компанії "Укренерго" повідомили, що через обстріл 19 грудня в енергосистемі України склалася складна ситуація. Внаслідок удару було вражено кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, через що в низці областей запровадили аварійні відключення електрики.