Эмбарго в деле: что происходит с экспортом нефти РФ после ввода санкций

Из портов Балтийского моря, когда-то главных для вывоза российских баррелей, на прошлой неделе вышли всего 7 танкеров.

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Нефтяной экспорт российской нефти на прошлой неделе рухнул на 54%, нефтяной рынок Европы постепенно отворачивается от России. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что еще в начале декабря 2022 года Россия в день импортировала 3,4 млн баррелей "черного золота", но уже на прошлой неделе (с 12 по 16 декабря, — ред), средний суточный показатель составил только 1,6 млн баррелей.

Из портов Балтийского моря, когда-то главных для вывоза российских баррелей, на прошлой неделе вышли всего 7 танкеров. Неделей ранее было 12 танкеров, а до этого – 15. Это значит, что экспорт через Балтийские порты снизился на 42% — 1,25 млн до 730 тысяч баррелей/сутки.

Примечательно, что снижается количество танкеров с нефтью и в тихоокеанских портах, откуда россияне отправляют свой энергоресурс страна Азии. По данным Bloomberg, на прошлой неделе были зафиксированы всего четыре плавсредства, хотя неделей ранее кораблей с грузом было 11. Объемы упали в 2,7 раза — с 1,14 млн баррелей в сутки до 410 тысяч баррелей.

Напомним, 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский был недоволен столь низким потолком цены на нефть. Россия, по его расчетам, будет зарабатывать на продаже нефти около 100 млрд долларов за 1 год.

Ранее также стало известно, доходы России от продажи нефти упали в ноябре 2022 года до одного из самых низких уровней в этом году, поскольку страна предлагает баснословные скидки на "черное золото", только чтобы не продавать нефть Европе в рамках "потолка цен".

По данным издания Bloomberg в ноябре, продавая нефть, РФ заработала почти $15,8 млрд. В то же время самый низкий месячный доход составляет $14,7 млрд, который фиксировали в сентябре, даже возрастающий экспорт не смог компенсировать все большие скидки на баррели.