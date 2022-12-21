Ембарго у справі: що відбувається з експортом нафти РФ після введення санкцій

З портів Балтійського моря, колись головних для вивезення російських барелів, минулого тижня вийшли лише 7 танкерів.

Related video

Експорт російської нафти минулого тижня впав на 54%, нафтовий ринок Європи поступово відвертається від Росії. Про це інформує видання Bloomberg.

Повідомляється, що ще на початку грудня 2022 року Росія в день імпортувала 3,4 млн барелів "чорного золота", але вже минулого тижня (з 12 по 16 грудня), середній добовий показник склав лише 1,6 млн барелів.

З портів Балтійського моря, колись головних для вивезення російських барелів, минулого тижня вийшли лише 7 танкерів. Тижнем раніше було 12 танкерів, ще раніше – 15. Це означає, що експорт через Балтійські порти знизився на 42% — 1,25 млн до 730 тисяч барелів/добу.

Примітно, що знижується кількість танкерів з нафтою і в тихоокеанських портах, звідки росіяни відправляють свій енергоресурс країнам Азії. За даними Bloomberg, минулого тижня було зафіксовано всього чотири плавзасоби, хоча тижнем раніше кораблів з вантажем було 11. Обсяги впали в 2,7 рази — з 1,14 млн барелів на добу до 410 тисяч барелів.

Нагадаємо, 5 грудня почало діяти нафтове ембарго на постачання російської нафти до Європи. Ціну на нафту з РФ обмежили близько 60 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський був незадоволений такою низькою стелею ціни на нафту. Росія, за його розрахунками, зароблятиме на продажу нафти близько 100 млрд доларів за 1 рік.

Раніше також стало відомо, що доходи Росії від продажу нафти впали в листопаді 2022 року до одного з найнижчих рівнів цього року, оскільки країна пропонує нечувані знижки на "чорне золото", аби не продавати нафту Європі в рамках "стелі цін".

За даними видання Bloomberg у листопаді, продаючи нафту, РФ заробила майже $15,8 млрд. У той же час найнижчий місячний дохід становить $14,7 млрд, який фіксували у вересні, навіть експорт, що зростає, не зміг компенсувати все більші знижки на барелі.