Только не Киев: в столице рекордное падение спроса на аренду квартир

Обстрелы россиянами Киева и области повлияли на спрос арендаторов – осесть в Киеве приезжие из других регионов готовы все реже. Фокус узнал, в чем причина.

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Начиная с средины осени, а именно от момента активизации энергетического террора россиян, в столице заметно существенное снижение активности арендаторов. Об этом Фокусу рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

"Если летом, даже в начале осени, мы видели и возвращение из-за границы части украинцев и внутреннюю миграцию, преимущественно из деоккупированных населенных пунктов в столицу, то сейчас эти процессы менее заметны. Люди не спешат в столицу, потому что очень боятся попасть в блэкаут в большом городе. Больше всего пугает отсутствие тепла, воды и канализации", — отмечает Виктория Берещак.

В Киеве люди опасаются длительных блэкаутов, а самый низкий спрос — на квартиры вблизи инфраструктурных объектов

По ее словам, на рынке аренды Киева заметна еще одна тенденция — дополнительные условия в новых договорах аренды. Они касаются возможности расторжения договора в связи с форс-мажорами, более короткого срока аренды — от трех месяцев, рассрочки авансового платежа.

"Заметна большая готовность владельцев идти на уступки. Это касается и условий договоров, и арендной платы – скидки от довоенной цены примерно на 10-12% мы уже видим. Также люди чаще снимают многоквартирное жилье, чем однокомнатные. Флэтшеринг и кооперация — снова в моде", — рассказала Виктория Берещак.

По словам эксперта, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 7,5-9 тыс грн., 2-комнатной – 9-11 тыс грн., трехкомнатной – от 12 тыс грн.

"Дальнейшая динамика стоимости аренды зависит от ситуации на фронте, роста угрозы со стороны Беларуси и степени энергетического кризиса. Думаю, в течение зимы будем видеть снижение цены аренды, но прогнозировать уровень падения сейчас сложно. Спрос с середины осени на аренду квартир в Киеве просел на 30%, что связано, прежде всего, с энергетическим террором. Люди также уехали за город, сделав ставку на автономные источники питания в домах. В квартире генератор не поставишь, в отличие от дома", — рассказывает эксперт. И добавляет: особенно плохо сдаются квартиры рядом с объектами критической инфраструктуры, там заметна более длинная экспозиция и сниженная цена – дисконт составляет в среднем от 15 до 25%.

Напомним, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей.

Ранее Фокус писал, что арендаторы жилья за городом, прежде всего, интересуются тем, что позволит бесперебойно обеспечивать нужды домохозяйства в условиях частых аварийных и веерных отключений электроэнергии